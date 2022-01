De altfel, după cum afirmă cercetătorii Nasus Pharma, rezultatele obţinute nu sunt surprinzătoare avand ȋn vedere ca Omicron este o versiune a variantei Beta a SARS-CoV-2 (Africa de Sud) iar tehnologia folosită pentru crearea Taffix™ precum şi de modul cum acesta inactivează şi blochează virusurile respiratorii şi-a dovedit eficienţa asupra variantelor anterioare ale SARS-CoV-2.

„Pe măsură ce noile variante provoacă o creştere mai mare şi mai rapidă a infecţiilor în întreaga lume, există o nevoie urgentă de soluţii care să permită reluarea activităţilor economice şi sociale în siguranţă. Dinamica în schimbare a virusului şi apariţia continuă a mutaţiilor suplimentare reprezintă o provocare pentru sănătatea publică. Noile noastre date demonstrează că Taffix poate fi util în prevenirea răspândirii acestor noi variante, suplimentar celorlalte măsuri de protecţie recomandate. Odată cu utilizarea în creştere la nivel global a Taffix, am învăţat cât de important este o protecţie suplimentară pentru a facilita revenirea în siguranţă la o viaţă normală”, a declarat Udi GILBOA, Chairman of the Board Nasus Pharma Israel.

Declaraţia oficialului companiei Nasus Pharma Israel se bazează pe lângă studiile de laborator şi pe studii desfăsurate în situaţii reale efectuate cu ocazia unor evenimente de tip religios din Israel cu potenţial mare de răspăndire a SARS-CoV-2 unde rezultatele au dus la concluzia că în grupul de studiu răspândirea infecţiei a fost redusă cu 78% datorită Taffix™.

Spray-ul nazal Taffix™ este o masură de prevenire împotriva virusurilor respiratorii (coronavirusuri, virusuri gripale, etc) care asigură o protecţie suplimentară atunci când vă expuneti unui contact cu alte persoane în spaţii închise sau aglomerate cum ar fi, mijloace de transport în comun, Mall-uri, supermarketuri, întâlniri religioase, etc

Taffix™ se eliberează fără prescripţie medicală şi poate fi cumpărat atat online cat si fizic din lanţurile de farmacii sau online de pe www.taffix.ro.

Fiecare flacon Taffix™ conţine o cantitate de 1000 mg, adică 1g de micro-pulbere albă care asigură aproximativ 200 de pufuri, adică 100 de utilizări (1 utilizare cate 1 puf în fiecare nară). Fiecare utilizare asigură o protecţie de 5 ore.

*Acesta este un articol publicitar. Prin urmare, toate afirmaţiile referitoare la spray-ul nazal Taffix şi la capacitatea lui a oferi protecţie împotriva mai multor tulpini ale SARS-COV-2 aparţin exclusiv producătorilor.