Specialistul recomandă ce e de făcut în caz de tensiune mică

Ce este şi cum se manifestă

Hipotensiunea este un termen medical care denumeşte tensiunea arterială cu valori sub 90/60 mm Hg. Anumite stări şi activităţi temporare sau permanente pot genera scăderea tensiunii. În sarcină, e posibil ca valorile tensionale să coboare, din cauza extinderii rapide a sistemului circulator. Dacă organismul este deshidratat, alături de slăbiciune, ameţeală şi greaţă are loc şi o scădere a tensiunii arteriale. Hipotensiunea mai poate fi influenţată şi de vârsta înaintată (peste 65 de ani), hemoragii, infecţii severe, reacţii alergice, anemie şi probleme endocrine sau cardiovasculare: ritm cardiac lent (bradicardie) sau defecte ale valvelor cardiace. De asemenea, şi pacienţilor aflaţi în tratament cu antihipertensive (betablocante, diuretice), cu anumite antidepresive sau medicamente pentru maladia Parkinson le poate scădea tensiunea sub valorile normale.

Hipotensiunea cronică poate fi tratată eficient prin efectuarea unor modificări în stilul de viaţă. În funcţie de simptome, medicul îţi poate recomanda câteva schimbări simple pentru a creşte uşor valorile, precum mărirea aportului de sare din alimentaţie, un consum sporit de apă şi diminuarea consumului de alcool. De asemenea, mişcarea zilnică poate avea o influenţă pozitivă prin stimularea circulaţiei.

Mai multe detalii pe clicksanatate.ro.