Bătălia nu s-a încheiat, departe de asta, urmează să vedem dacă se confirmă rezultatele promise, plus rezolvarea necunoscutei privind rata de vaccinare despre care, în cel mai bun caz, se spune că va atinge de-abia în vară un procentaj semnificativ din populaţia globului.

Plus că, încă de acum, a început bătălia paralelă de denigrare a valorii şi nevoii de vaccinare în general şi în particular anti-Covid, invocându-se din nou vechile argumente ajunse şi pe plaiurile mioritice şi rostite cu neştirbită de siguranţă în mediu virtual înclusiv de medici cu interese şi implicări dintre cele mai ciudate, de fiecare dată în scenarii montate direct, de surse interne sau externe, împotriva intereselor de securitate naţională.

Tocmai de aceea, fiindcă bănuiesc că deja se pregătesc asemenea eşafodaje bazate fie pe argumente religioase, fie pe cele oferite de campaniile de intoxicare în care vi se va vorbi despre faptul că aceste vaccinuri au fost autorizate doar din raţiuni comerciale, fără o cercetare şi evaluare riguroasă (totul parte a unei conspiraţii mondiale sataniste), poate este bine să începem cu o documentare la sursă.

În acest sens, pentru prima oară pe piaţa media din România, vă rog să-mi permiteţi să vă ofer documentul de bază unde sunt listate (tehnic, fără comentarii inutile şi cu argumentul exclusiv dar atât de convingător şi singurul real al datelor şi cifrelor de specialitate), adică scrisoarea de răspuns trimisă de FDA (US.Food&Drug Administration) la cererea de autorizareîn urgenţă (Emergency Use Authorization) pentru vaccinul respectiv.

Cred că este esenţial ca, în premieră absolută, să puteţi accesa criteriile pe care s-a bazat luarea deciziei, formula medicamentului aprobat, indicaţiile şi specificaţiile tehnice, inclusiv lista substanţelor aflate în componenţa vaccinului (2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 0.09 mg 1,2-distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, and 0.2 mg cholesterol), 0.01 mg potassium chloride, 0.01 mg monobasic potassium phosphate, 0.36 mg sodium chloride, 0.07 mg dibasic sodium phosphate dihydrate, and 6 mg sucrose. The diluent (0.9% Sodium Chloride Injection) contributes an additional 2.16 mg sodium chloride per dose ).

Veţi putea vedea datele foarte exacte pentru fiecare etapă de testare şi componenţa grupelor de populaţie pe care s-a făcut aceasta. În finalul paginii a doua, sunt listate şi cele 3 criterii de a căror îndeplinire depinde eliberarea autorizării respective, ultimul dintre acestea fiind, în opinia mea, cel mai dramatic-convingător: „Nu există niciun fel de alternativă adecvată, aprobată şi la îndemână la folosirea vaccinului Pfizer-BioNTech pentru a preveni Covid-19".

Acesta este motivul pentru care, pentru corecta dvs informare, am solicitat redacţiei să admită publicarea unei asemenea prezentări strict tehnice, dar care descrie posibilitatea eradicării pandemiei cu care ne confruntăm toţi, mai gravă decât un cataclism sau un război. Iată însă, există o sursă de speranţă activă şi disponibilă.