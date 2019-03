„Donează şi salvează o viaţă“! Campanie de donare a sângelui în Bucureşti şi în zece oraşe din România, realizată de studenţi. Ce beneficii poţi avea ca donator

N-avem SÂNGE este un proiect naţional de stimulare a donării voluntare de sânge derulat de Asociaţia HEM pentru Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională. Mai precis, proiectul Asocieţiei HEM îşi propune să creeze campanii de educare a publicului, în special segmentul tânăr şi să crească numărul de donatori de sânge, potrivit unui comunicat al organizaţiei NILS Bucureşti ( filială a organizaţiei internaţionale a studenţilor la Drept, The Network for International Law Students).



N-avem SÂNGE are 41 de centre de donare, dintre care cinci sunt în Bucureşti. Procesul complet de donare durează aproximativ o oră, însă recoltarea efectivă durează mult mai puţin (în jur de 6-10 min). Examinarea implică şi un dialog prealabil cu medicul generalist ce diferă în funcţie de donator.

Potrivit unor studii oferite de organizatorii proiectuluil NILS Bucureşti, numărului de donatori din România are o pondere scăzută, de 2%, faţă de media europeană de 4%. Sângele este un ţesut din care o parte poate fi stocată pentru cel mult 42 de zile, iar o alta pentru 6. „De asemenea, există un fenomen de donare singulară: donatorii eligibili donează o singura data, după care nu mai revin la donare. Prin urmare, un val mare de donatori nu rezolvă problema ci donarea constantă de sânge“, spune Ioana Cărare, membru NILS Bucureşti.

Ce trebuie să ştii dacă vrei să donezi sânge



Înregistrarea: Trebuie să completezi un chestionar scurt cu datele personale şi câteva date generale privind starea de sănătate, esenţiale pentru a evalua dacă sunteţi admisibil pentru procesul de donare. Condiţiile de admisibilitate le poţi găsi pe ghidul donatorului.

Examinarea: Iniţial, vei fi consultat de un medic generalist, care îţi măsoară tensiunea, îţi ascultă plămânii şi căreia îi vei oferi suplimentar informaţii despre trecutul medical faţă de cele trecute în chestionar. Medicul îţi recomandă apoi analize sumare de sânge pentru care te va trimite pentru recoltare din deget într-un alt cabinet. În funcţie de aceste rezultate, medicul generalist te declară ori nu apt pentru donare.

Recoltarea: Odată admis pentru donare eşti îndrumat către cabinetele de recoltare unde eşti înregistrat. Donarea are loc sub supravegherea continuă a personalului specializat. Recoltarea celor 450 ml de sânge poate dura între 6 şi 10 minute. Dupa ce recoltarea s-a terminat, nu e recomandat să te ridici brusc.

Arie de activitate: În 2016, N-avem SÂNGE a derulat campanii În Bucureşti, Buzău şi Iaşi. În 2017, au fost derulate campanii în: Bucureşti, Buzău, Ploieşti, Alexandria, Târgovişte şi Călăraşi. Pentru 2018, proiectul va continua în Bucureşti şi în principalele zece mari oraşe din România.

Implicare: Sunt bineveniţi şi cei care vor/sunt eligibili sa nu să doneze sânge. Proiectul are programe destinate voluntarilor, organizând cursuri cu discipline din domenii conexe donării de sange precum: Fiziologie, Prim Ajutor, Nutriţie, Psihologie Aplicată, Comunicare, Legislaţie. Mai multe detalii despre cum te poţi implica se găsesc aici:

Condiţii pentru a dona sânge:



să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani

să ai greutatea >/= 50 kg

să fii cetăţean român sau în cazul străinilor să ai rezidenţa legală pe teritoriul ţării de minim 1 an şi să poţi comunica minimal în limba română

să ai la tine un act de identitate valabil: buletin, paşaport, carnet de conducere, carnet militar

să ai o stare generală fizică şi psihică bună

să ai tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg

să nu fi suferit intervenţii chirurgicale în ultimele 6 luni

să nu ai afecţiuni în tratament: alergii, diabet, boli cardio-vasculare, neurologice, hematologice, infecţioase, parazitare, renale, reumatologice

să nu ai predispoziţie la sângerare prelungită în caz de leziuni

femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare, în perioada menstruală sau la mai puţin de 5 zile de la ultima zi a ciclului menstrual

rezultatele analizelor din sângele prelevat din deget să fie în limitele acceptabile pentru donare

vene vizibile şi bine conturate şi locul puncţiei să nu aibă eczeme sau iritaţii



Restricţii de la donare:

temporare: menstruaţie, răceli şi viroze respiratorii, infecţii, tratamente cu antibiotic, tratamente stomatologice, anemie, hepatita A, intervenţii chirurgicale etc.

definitive: hepatitele B şi C, afecţiuni cardiovasculare etc.



Tipuri de donări:

donarea de sânge total presupune colectarea a 450 ml de sânge printr-o puncţie venoasă iar durata procedurii este de aproximatv 10 minute. Intervalul minim între donările de sânge total este de 8 săptămâni.

donarea de trombocite este cea prin care sângele donatorului este trecut printr-un aparat care separă trombocitele, restul sângelui întorcându-se la donator. Intervalul minim între donări de trombocite este de 4 săptămâni.

donarea de plasmă este cea prin care sângele donatorului este trecut printr-un aparat care separă plasma şi reintroduce apoi sângele în corpul donatorului. Intervalul minim între donările de plasmă este de 2 săptămâni.

intervalul minim dintre o donare de sânge total şi o donare de plasmă este de 1 lună

intervalul minim dintre o donare de plasmă şi o donare de sânge total este de 4 săptămâni

numărul de donări de sânge permise pe an este de 4 pentru femei si 5 pentru bărbaţi



Recomandări:

dimineaţa înainte de recoltare mănâncă un mic dejun adecvat pentru tine şi hidratează-te bine

evită alimentele grase, excesul de proteine animale, băuturile energizante. Poţi bea o cafea.

nu fuma timp de o oră înainte şi după donare

nu consuma alcool cu 48 ore înaintea donării

vino la donare odihnit şi nu după o noapte pierdută

în ziua donării evită efortul fizic excesiv şi băile fierbinţi

nu lua aspirină sau alte medicamente cu cel puţin 24 ore înaintea donării care nu sunt necesare sau recomandate de medicul curant

hidratează-te bine în ziua donării şi în zilele următoare (apă, ceaiuri, sucuri)

mănâncă consistent (evitând excesul de alimente grase sau foarte dulci)

în zilele după donare consumă alimente naturale, bogate în fier, vitamina C, calciu, vitaminele B



Beneficii ale donării de sânge

înainte de donare beneficiezi de control medical şi analize de sânge. Grupa sanguină se verifică doar la prima donare. Hemoglobina se verifică la fiecare donare. Glicemia şi hemoleucograma se fac la indicaţia medicului.

după donare din sângele donat se fac alte analize al căror rezultat poate fi ridicat personal de donator după 3 zile lucrătoare

cu ocazia unei donări de sange total se produce arderea a 650 calorii

donatorii recurenţi au o creştere a rezistenţei organismului la şocuri hemoragice

donarea regulată produce împrospătarea sângelui şi întărirea sistemului imunitar, diminuarea riscului de boli cardiovasculare şi cancer, reglarea nivelului trigliceridelor şi colesterolului (ficat)

donarea regulată produce o reglare a nivelului de fier din sânge (excesul de fier este un factor de risc cardiovascular) la bărbaţi, la femeile post-menopauză şi la persoanele cu exces de fier

Bonusuri:

adeverinţă pentru transport redus cu 50% pe metrou şi RATB

zi liberă plătită de la muncă sau adeverinţă pentru şcoală sau facultate

bonuri de masă în valoare de 67 lei valabile până la sfârşitul anului

o dată pe an donatorii pot face un set complet de analize de sânge gratuit la Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti (CTSB), la minim 1 lună distanţă faţă de ultima donare.

