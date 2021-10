Zece beneficii ale gutuilor. Ajută în curele de slăbire şi reduc ridurile

Cu toţii iubim aceste fructe de toamnă, acoperite cu ”puf galben ca de pui”. Însă sunt puţini care ştiu ce beneficii aduc ele cu adevărat.

Iată 10 motive pentru care este bine să mănânci gutui

1. Gutuile ajută în curele de slăbire. Au un conţinut caloric redus, 100 de grame de gutuie crudă având numai 57 de calorii, conform Doc.ro. Mai mult decât atât, coaja de gutuie conţine cantităţi mari de fibre, ceea ce înseamnă că facilitează digestia şi menţine pentru mai mult timp starea de saţietate, un avantaj în cura de slăbire. Poţi consuma felii de gutuie crudă stropite cu puţină zeamă de lămâie pentru a nu se oxida, ca gustare, între micul dejun şi prânz, de exemplu.

2. Ameliorează problemele gastrointestinale. Catechina şi epicatechina care se regăsesc în fibrele din gutui curăţă colonul de toxine şi protejează membrana care căptuşeşte stomacul. Astfel, majoritatea afecţiunilor gastrointestinale sunt ameliorate de consumul de gutui, preferabil gătite la cuptor.

3. Au proprietăţi antiinflamatoare şi antialergice. Gutuile coapte sunt bogate în vitamina C, acoperind cam un sfert din necesarul zilnic de vitamina C recomandat pentru un adult. Această vitamină susţine sistemul imunitar şi are proprietăţi antiinflamatoare, însă are şi proprietăţi antialergice. Dermatita atopică, dar şi cistita, pot fi atenuate prin consumul de gutui. Şi în cazul reumaticilor, o cură de gutui coapte la cuptor ameliorează durerile reumatismale sezoniere, la intrarea în sezonul rece.

4. Reduc ridurile. Pentru că au un nivel mare de vitamine şi antioxidanţi din gutui ajută pielea să îşi păstreze tinereţea şi aspectul sănătos. Antioxidanţii ajută la eliminarea efectelor negative ale radicalilor liberi, reducând apariţia ridurilor, eliminând petele şi contribuind la protecţia pielii împotriva efectelor radiaţiilor solare.

