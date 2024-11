Călin Georgescu se contrazice în declarații. Spune că este pro-NATO, deși în trecut a sugerat că ar abandona alianța dacă ar fi președinte

Călin Georgescu a negat că ar fi sugerat vreodată că dorește să scoată România din NATO, deși în urmă cu câteva luni a declarat că aceasta „este cea mai slabă” alianță și că ar abandona-o instant, ca președinte sau premier.

"Vreau să fiu un președinte care pune poporul, țara lui, pe primul loc. Cooperare, diplomație, eleganță, interesul național pe primul loc. Cu toate țările lumii, inclusiv cu NATO și UE. Am fost acuzat că vreau să scot România din UE și NATO. Fals. Nu am spus asta niciodată. Am spus, însă, că vreau să negociez și vreau să pun interesul național pe primul loc pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român", a declarat Călin Georgescu, marți, în fața jurnaliștilor.

Declarațiile vin după ce, în cadrul unei emisiuni difuzate în iunie 2024, acesta a criticat a NATO și a sugerat chiar că ar abandona alianța dacă ar ieși președinte, potrivit PressOne.

„Neutralitatea în fața oricărui conflict. Aici este măreția poporului român și țării noastre. Doi. Vrem statul național, nu statul cosmopolit, așa cum spune Eminescu. (...) Și trei. Singurul lucru pe care trebuie să-l învățăm la economie, dar absolut singurul și care nu se învață în nici o universitate astăzi în țară, este să ne utilizăm și ne exploatăm singuri resursele și să le valorificăm”, a spus Călin Georgescu la vremea respectivă.

Gazda emisiunii a întrebat apoi la ce se referă în legătură cu neutralitatea în fața oricărui conflict, ținând cont că România face parte din NATO, „cea mai puternică alianță militară de pe planetă”.

Călin Georgescu l-a contrazis apoi și a susținut că NATO „este cea mai slabă” și, „dacă lucrurile continuă în felul acesta”, ar abandona-o instant, ca președinte sau premier.

Politicianul susține că România ar trebui să fie prietenă cu toată lumea, inclusiv cu Rusia lui Putin și China.

Acesta dă vina pe Occident pentru războiul din Ucraina și neagă faptul că Rusia ar ocupa militar zone bogate în resurse naturale.

„Și chiar dacă ar fi așa, nu este treaba noastră. Treaba noastră este țara noastră, care este exploatată la sânge de resurse și nu s-au defrișat doar păduri întregi, ci s-au defrișat minți luminate, s-a defrișat înțelepciune”, a declarat Călin Georgescu.