Eduard Hellvig, fostul șef al SRI, despre Călin Georgescu: „Pupă pe gură fără rezerve pe mamașa știrbă a tuturor dictaturilor”

Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Român de Informații a oferit noi precizări, la o zi după ce a declarat că s-a reînscris în PNL. Acesta susține că alegerile din perioada următoare au devenit unele „decisive”.

Într-o postare pe platforma X, Eduard Hellvig a susținut că revenirea sa în PNL „a produs o sumă de reacții rapide”. Acesta a simțit nevoia să aducă câteva precizări pentru că printre aceste reacții „au apărut și câteva speculații” legate de intențiile sale de viitor.

„Am reintrat în PNL a doua zi după alegerea lui Ilie Bolojan ca președinte interimar. Nu înainte, și în nici un caz cu scopul de a-l concura. Dimpotrivă, cred în Ilie Bolojan și am vrut să ofer un semnal chiar și prin această adeziune rapidă. Îl cunosc de 17 ani, și avem o relație excelentă. Îl apreciez pentru calitățile sale de om serios, muncitor și responsabil. Și cred că el este cel mai potrivit pentru o resetare adevărată în familia liberală. Ilie Bolojan este un liberal cu proiect, un om tenace și o persoană incomodă pentru aventurieri. Nu are darul de a seduce prin carismă, ci de a uni printr-o prestație personală solidă”, a scris a scris Hellvig pe X.

Fostul șef al SRI s-a reînscris marți, 26 noiembrie, în PNL, la doar o zi după ce Nicolae Ciucă și-a dat demisia.

Hellvig susține că nouă conducere liberală are „doar trei zile pentru a convinge electoratul de faptul că liberalismul este o linie mai mult decât necesară în orice configurație politică va rezulta duminică seară (n.r. pe 1 decembrie)”.

Eduard Hellvig, despre rezultatul obținut de Ciucă: „Măcar am rămas cu o carte splendidă”

După cursa prezidențială în care fostul lider liberal, Nicolae Ciucă, a obținut un scor de o singură cifră, de 8,78 %, Hellvig susține că liberalii au rămas „cu o carte splendidă”.

„În primul tur al prezidențialelor de anul acesta s-a rezolvat rapid. Măcar am rămas cu o carte splendidă. Pentru turul doi, liberalii s-au plasat fără rezervele tradiționale de partea unuia dintre candidați. Fără negocieri. Pentru că nu ai ce să pretinzi pentru a susține parcursul euro-atlantic al României. Acesta este ne-negociabil. Opțiunea este evidentă și exclude orice ezitare tranzacțională”, mai crede fostul șef al SRI.

El a explicat susținerea unui candidat de dreapta pentru că acesta va fi „președintele tuturor”.

„Nu este simplu de imaginat, pentru niciun liberal, un președinte care contestă formula apei potabile în timp ce o pupă pe gură fără rezerve pe mamașa știrbă a tuturor dictaturilor. Nimic de negociat”, a mai spus Eduard Hellvig făcând referire la Călin Georgescu, candidatul independent la prezidențiale.

Fostul șef al SRI a mai sugerat că rezultatele surprinzătoare de la primul tur al alegerilor prezidențiale l-au motivate să revină în politică.

„Duminică românii vor merge la urne pentru alegeri care nu se anunțau decisive, dar au devenit. O pondere importantă a partidelor democratice în Parlament ne va ține la distanță de un eventual și nedorit accident pe 8 decembrie. Alegeri care se anunțau de rutină s-au transformat în unele cu miză uriașă - aceea de a oferi o plasă de siguranță pentru o democrație care merge pe sârmă.

Acesta este contextul în care revin în PNL. Nu e deloc grozav, dar chiar acest lucru m-a motivat. Este faza în care echipa, clubul, mizele sunt realmente mai importante decât oricare dintre membri”, a concluzionat acesta.