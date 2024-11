Călin Georgescu, candidatul independent în alegerile prezidențiale, a intrat, marți seara, live pe rețelele sociale, unde, alături de soție, a lăsat de înțeles cǎ plasarea lui pe primul loc la alegerile prezidențiale este un miracol.

După ce a făcut declarații în fata jurnaliștilor, refuzând sǎ răspundă la întrebările acestora, Călin Georgescu a avut o intervenție live pe rețelele sociale în care s-a prezentat drept o victimǎ. Mai mult, ascensiunea sa în preferințele electoratului a fost pusă de soția lui pe seama unui miracol.

"Nu se dorește să se asculte și părerile noastre. Cele două partide, PNL și PSD, au fost înlăturate. Balaurul are mai multe capete", a declarat Călin Georgescu într-un live, alături de soția sa.

Acesta a dezmințit acuzațiile conform cărora ar avea legături cu Rusia.

"Nu am nici o legătură cu Rusia, sunt român. Nu sunt legionar, antisemit, nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă a opri lucrurile de bază din România. Să nu mai tăiem pădurile", a spus acesta.

El a vorbit, de asemenea, și despre problema avorturilor și a cezarienei.

"Nu vreau să interzic cezariana, avortul. Fiecare om trebuie să fie liber. Pentru asta am luptat, pentru asta am fost împreună. Nu am dorit decât binele familiei mele", a transmis candidatul.

"Sunt pro-european. Am lucrat în toate sistemele importante, dar putem să ne impunem punctul de vedere. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu", a mai spus Călin Georgescu.

Cristela Georgescu numește rezultatul primului tur un „miracol ”

"Am privit cu compasiune chipurile unor oameni, copii și ei ai lui Dumnezeu, care numeau minunea și puterea lui Dumnezeu, fie armată de troli, fie o mână din afară, fie o structură de comunicare foarte bine pusă la punct, fie banii rușilor dați chinezilor de la TikTok, am auzit toate denumirile posibile, doar Dumnezeu nu a fost recunoscut", a declarat aceasta.

Afirmațiile contravin unor declarații anterioare în care a criticat NATO și l-a aplaudat pe președintele rus, Vladimir Puțin.