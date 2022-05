Ce este ceaiul Matcha?

Cu siguranţă aţi auzit despre beneficiile ceaiului matcha , dar ce este? În primul rând, ceaiul matcha este un ceai verde de origine chineză, deşi mulţi oameni îl cunosc datorită relaţiei sale cu cultura japoneză. Ceaiul matcha a început să fie băut în China în timpul dinastiei Song (960-1279). În acea perioadă, a existat un mare val de imigranţi japonezi care au călătorit în China pentru a învăţa o nouă formă de budism. Acesta este budismul Chan pe care îl cunoaştem astăzi ca budism Zen. Se pare că această formă de budism foloseşte meditaţia în practicile sale rituale şi religioase.

Călugării budişti au descoperit de mult că ceaiul ajută la menţinerea minţii în alertă. De aceea, favorizeaza relaxarea corpului, conditii ideale pentru a medita. Ulterior, mulţi japonezi au călătorit în China pentru a studia budismul zen şi, ca urmare, au readus obiceiul de a bea ceai matcha. Mai târziu a devenit un element important al ceremoniei japoneze a ceaiului: Chanoyu. Spre deosebire de restul ceaiurilor care se prezinta in suvite (in frunze libere), matcha are o particularitate. Adică frunzele sale sunt măcinate într-o pulbere foarte fină.

Mai mult, pentru a-l consuma, este necesar sa-l amesteci cu apa pentru ca beneficiile ceaiului matcha pentru sanatate sa fie mai eficiente. Pentru că, compuşii sănătoşi care intră în cupă sunt mai concentraţi decât în fire. Daca vrei sa afli mai multe despre beneficiile pentru sanatate ale ceaiului matcha, te invit sa-i descoperi secretele!

Proprietăţile de sănătate ale ceaiului Matcha