Cum să facem diferenţa între îngheţata-prăjitură şi îngheţata-răcoritoare

Într-un video postat pe pagina sa de Facebook, Mihaela Billic spune că sunt pe piaţa îngheţate cu un conţinut atât de mare de zahăr şi grăsimi încât le putem numi „prăjituri”.

„Avem cam 38% zahăr şi 25% grăsime, ceea ce înseamnă că deja este ca un tort. Şi, avem îngheţate, cum îmi plac mie şi, probabil cum vă plac multora dintre voi, mai apoase, mai puţin dulci. Aceasta cred că este noţiunea clasică de îngheţată, care te răcoreşte, nu te îndulceşte”, a explicat nutriţionistul.

„Nu am găsit îngheţată cu mai puţin de 22 de grame de zahăr la suta de grame de produs, însă, la capitolul grăsime am găsit îngheţată care nu are aproape deloc, se apropie mai mult de consistenţa unui sorbet, un suc de fructe”, a mai adăugat aceasta.

Mihaela Bilic a comparat două îngheţate pe băţ cunoscte. Una de caramel, celalată cu mango care au, fiecare 270 de calorii. Cât ar însemna o friptură cu garnitură şi salată.

„Asta e, plăcerea costă”, spune nutritionista.

