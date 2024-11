Ajutoare de minimis pentru afacerile conduse de femei

Programul de guvernare al PSD include o serie de măsuri menite să susțină implicarea activă a femeilor în economia românească.

Prin inițiative precum Programul Women in Tech sau granturi de până la 20.000 de euro pentru antreprenoriatul feminin, social-democrații vizează atât creșterea participării femeilor în sectoare strategice, cât și sprijinirea accesului lor la oportunități economice și de dezvoltare profesională.

Unul dintre punctele centrale ale programului de guvernare al PSD 2025-2028 este Programul Women in Tech, dedicat susținerii firmelor din domeniul IT și domenii adiacente, cu acționariat majoritar feminin.

Sprijin pentru femeile din sectorul IT

Women in Tech reprezintă o abordare strategică, având în vedere că sectorul IT este unul dintre motoarele de creștere economică ale României și care prezintă un potențial sporit de accelerare. Prin sprijinirea start-up-urilor conduse de femei, programul facilitează diversificarea industriei IT și implicarea femeilor în poziții de lideri antreprenoriali, susținând în același timp inovația și digitalizarea.

Valoarea totală a acestui program este de 200 de milioane de euro, din care se acordă granturi de până la 50.000 de euro per beneficiar. Scopul este crearea a 4.000 de start-up-uri prin investiții în capacități noi de producție, stimulând astfel prezența femeilor în domenii de înaltă tehnologie.

Granturi de 20.000 de euro pentru antreprenoare

Pentru a încuraja antreprenoriatul feminin, PSD oferă 1.000 de granturi, fiecare în valoare de până la 20.000 de euro. Aceste granturi sunt destinate tinerelor antreprenoare care activează în sectoare cu potențial de creștere, oferind nu doar capital pentru afaceri la început de drum, dar și garanții pentru credite în condiții avantajoase.

Această măsură adresează una dintre provocările majore cu care se confruntă femeile în antreprenoriat: accesul limitat la resurse financiare. Prin acest program, PSD urmărește creșterea numărului de afaceri conduse de femei și consolidarea contribuției acestora la dezvoltarea economică.

Mii de aplicanți pentru „Femeia Antreprenor”

Sprijinul Guvernului Ciolacu pentru antreprenoare este prezent. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat programul ”Femeia Antreprenor” care s-a dovedit a fi unul de succes, unde mii de antreprenoare s-au înscris pentru a primi finanțări de până la 40.000 de euro.

Programe de susținere încă din liceu

Un alt pilon al programului este dedicat atragerii tinerelor femei către domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și înaltă tehnologie. Prin programe de susținere în licee și universități, PSD își propune să crească reprezentarea femeilor în aceste domenii strategice, asigurând o pregătire adaptată cerințelor pieței moderne.

Crearea unor oportunități pentru femei în domenii tehnice ajută la formarea unei forțe de muncă diversificate și bine pregătite, capabile să contribuie la dezvoltarea tehnologică și economică a țării. Aceste programe facilitează accesul tinerelor femei la educație și cariere de perspectivă în domenii cu potențial de creștere, contribuind astfel la echilibrul de gen în sectoare tradițional dominate de bărbați.

