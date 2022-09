Variantele PNL pentru Ministerul Educației SURSE

Lista de persoane care l-ar putea înlocui pe Sorin Cîmpeanu la șefia Ministerului Educației cuprinde atât membri de partid, dar și persoane din afara acestuia, favorită fiind o consilieră a lui Klaus Iohannis..

În interiorul PNL, sunt vehiculate mai multe variante de înlocuitor pentru Sorin Cîmpeanu la Ministerul Educației. Potrivit informațiilor „Adevărul”, în rândul formațiunii liberale sunt văzute trei variante, din care două din partid. Însă favorita pentru funcție este un consilier prezidențial, adică Ligia Deca, persoană care lucrează alături de Klaus Iohannis. Așadar, o persoană care știe bine Programul „România Educată”.

O a doua variantă este Monica Anisie, fost ministru al Educației în Guvernul Orban și actual președintele al PNL Sector 2. Anisie e văzută ca o persoană care nu iese din cuvântul șefilor, atât timp cât aceștia sunt pe val, însă în perioade de instabilitate internă se orientează spre câștigători.

A treia variantă vehiculată este Raluca Turcan, fost ministru al Muncii, mult timp membră a Comisiei de învățământ din Camera Deputaților. Potrivit informațiilor „Adevărul”, o decizie va fi luată de prim-vicepreședinți, președinte și secretarul general, în consultare cu șeful statului, apoi va fi validată de forurile statutare.

Ciucă anunță consultări în partid

„Am acceptat astăzi demisia domnului Sorin Cîmpeanu din funcția de ministru al educației. Îi mulțumesc pentru colaborarea de până acum și pentru proiectele demarate în beneficiul sistemului de educație. În continuare, România are nevoie de stabilitate și coerență pentru a putea implementa reforma durabilă pe care ne-o dorim cu toții pentru învățământ. Urmează să ne consultăm în Partidul Național Liberal și în cadrul coaliției de guvernare și să validăm, cu celeritate, propunerea pe care o voi înainta domnului președinte al României, Klaus Iohannis, pentru funcția de ministru”, preciza premierul Ciucă într-un mesaj de joi seară.

Pentru moment, interimatul Ministerului Educației e asigurat de Sebastian Burduja, potrivit unui anunț făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Sorin Cîmpeanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației, la patru zile de la izbucnirea scandalului de plagiat. Fără a face referire la motivele demisiei, Cîmpeanu a publicat pe Facebook anunțul încetării mandatului său. El era acuzat că ar fi plagiat, într-un curs de specialitate, 92 de pagini din munca a doi profesori de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine. Mi-am început mandatul într-o criză sanitară fără precedent și am luptat pentru ca în toată acea perioadă elevii să meargă la școală cu prezență fizică. Am militat în mod constant și am asigurat cadrul legal pentru ca finanțarea educației să crească. În mandatul de ministru al educației am reușit schimbări care au pus bazele reformei România Educată”, a precizat Cîmpeanu.

A treia demisie a unui ministru PNL

Sorin Cîmpeanu este al treilea ministru al PNL care a renunțat la portofoliu în mandatul lui Nicolae Ciucă, după Florin Roman (Cercetare și Digitalizare) și Dan Vîlceanu (Investiții și Proiecte Europene). Pe lângă cei doi, în Guvernul Ciucă și-a mai dat demisia Adrian Chesnoiu, din cauza problemelor cu Justiția.