Atmosferă tensionată la inaugurarea monumentului dedicat Monicăi Lovinescu. Ce a făcut Tudor Chirilă

Participanții la inaugurarea monumentului dedicat Monicăi Lovinescu și lui Virgil Ierunca au avut parte de un moment tensionat, după ce Tudor Chirilă a început să vină cu reproșuri la adresa Ralucăi Turcan, ministra Culturii, care a avut un discurs în cadrul evenimentului.

Momentul tensionat a avut loc la inaugurarea monumentului dedicat memoriei Monicăi Lovinescu și lui Virgil Ierunca, două dintre vocile importante ale exilului românesc și ale Radio Europa Liberă, în perioada regimului comunist. Opera inaugurată e a artistului Virgil Scripcariu, la inițiativă fundației Humanitas.

Tudor Chirilă a participat la acest eveniment, unde au avut discursuri scriitorul Gabriel Liiceanu și ministra Culturii, Raluca Turcan, precum și primarul Nicușor Dan, în calitate de invitat, nu vorbitor.

După discursul Ralucăi Turcan, Chirilă început să strige către aceasta, urlând la aceasta și reproșându-i că o parte din cuvintele spuse sunt inadecvate. După incident, Tudor Chirilă a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, unde a prezentat toată situația și s-a scuzat față de participanții la eveniment.

„Sunt furios și revoltat, poate de aceea un pic incoerent. Astăzi m-am dus la inaugurarea monumentului dedicat memoriei Monicăi Lovinescu și lui Virgil Ierunca, opera artistului sculptor Virgil Scripcariu, inițiativă a fundației Humanitas. A vorbit Gabriel Liiceanu, un discurs care a debutat cu explicația întârzierii de câteva săptămâni a inaugurării din cauza unui furnizor care nu și-a onorat promisiunea de a livra, la termen, materialul pentru soclu. (...) Am avut apoi surpriza neplăcută să văd că ia cuvântul Raluca Turcan, care a spus audienței cum a crescut ea cu Europa Liberă, a mai rostit, într-un limbaj de lemn, câteva banalități de context, după care a încheiat discursul recunoscând că statul român nu a putut face un asemenea monument sau ceva de genul ăsta”, a afirmat Tudor Chirilă.

„De când a început discursul acestei doamne, am început să mă cam sufoc la gândul inadecvării absolute a prezenței și mai ales a discursului ei. Cum să ai tupeul să vorbești când tu reprezinți șleahta moștenitoare a comunismului, șleahta care a confiscat exact momentul eliberării României de comunism, transformând societatea noastră în terenul viran de valori morale pe care rătăcim azi? Cum să iei cuvântul, când ești beneficiarul direct al celor care i-au forțat în exil pe Monica Lovinescu și Virgil Ierunca? Nu am putut să mă abțin și i-am strigat toate astea. Și am făcut asta pentru că mi s-ar fi părut mai grav să tac și să accept această abjectă formă de compromis, în care noi, cetățenii, victime ale schilodirii morale a României, suntem obligați să auzim discursul comemorativ al unui reprezentant al călăilor la inaugurarea unui monument dedicat celor care au luptat împotriva lor”, a continua artistul.

„Poate urletul meu a stricat o ceremonie”

Poate că urletul meu revoltat a stricat o ceremonie, doar oare nu asta am învățat de la Monica Lovinescu și Virgil Ierunca? Să nu renunțăm și să nu tăcem? Când era bine să mă revolt împotriva unei asemenea miƶerii? Acasă, în propria intimitate? Ce e mai grav, un strigăt de revoltă care întrerupe o ceremonie comemorativă sau tăcerea resemnată care consfințește pactul cu răul? Prezint scuze celor din audiență care consideră că reacția mea a fost nepotrivită. Eu cred că a fost momentul oportun”, a completat Chirilă.

De altfel, vocea lui Chirilă poate fi auzită în înregistrarea video la minutul 46 și 40 de secunde. „Doamne Turcan, doamna Turcan”, se aude pe fundal plus câteva cuvinte despre „moștenitorii Securității”. Când Tudor Chirilă a început să strige Gabriel Liiceanu i-a transmis că „nu e conferință de presă” și „nu e normal ce faceți”.

„Adevărul” a încercat să obțină un punct de vedere din partea ministrei Raluca Turcan, dar până la momentul publicării materialului reprezentanta PNL nu a putut fi contactată.