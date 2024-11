Traian Băsescu, sunat de parlamentari europeni: Nu le venea să creadă că în România este posibil așa ceva. Georgescu este mult peste ceea ce poate fi acceptat în UE

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, îndeamnă românii să o voteze pe Elena Lasconi în turul II, pentru că nu există o alternativă.

Traian Băsescu, fostul șef al statului în perioada 2004-2014 este unul dintre susținătorii declarați ai Elenei Lasconi, chiar dacă acesta consideră că are unele „goluri” în funcția la care aspiră, dar mizează pe onestitatea ei.

Băsescu este convins că lidera USR va deveni viitorul președinte al României și, din această perspectivă, îi oferă câteva sfaturi. „Până pe 21 decembrie, când se schimbă președintele, are timp să citească despre Orientul Mijlociu, despre Marea Neagră, despre Rusia și Tratatul de la Lisabona”, a spus Traian Băsescu într-o intervenție televizată la Digi24.

Acesta susține că surpriza acestor alegeri, Călin Georgescu, va avea în el un adversar, având în vedere derapajele rusofile și legionare, motiv pentru care a și refuzat în anul 2010 să-l numească prim-ministru, cum s-a dorit din anumite părți.

"Georgescu știe carte. Problema lui Georgescu nu-i lipsa de știință de carte, ci credința pe care o are, care nu are nimic comun cu evoluțiile societății moderne europene, chiar dacă eu și toți cei din jurul meu suntem oameni care, fiind în Partidul Popular European, cred în valorile tradiționale - familie, religie, biserică în viața noastră. Dar, Călin Georgescu este mult peste ceea ce astăzi poate fi acceptat în Uniunea Europeană, și chiar ceea ce putea fi acceptat în perioada interbelică - legionarii nu erau de acceptat, și au fost un rău al perioadei interbelice, și al perioadei celui de-Al Doilea Război Mondial. Or, credința lui n-are nimic comun cu credința modernă, și aduce mai degrabă către legionarism. (..) Georgescu nu este o soluție pentru România. Exact din motivele pe care vi le-am spus acum că nu-l voi susține, exact din aceleași motive nu l-am acceptat ca premier în 2010, când a căzut Guvernul Boc", a afirmat Traian Bǎsescu.

Băsescu a mai spus că a fost sunat de lideri europeni pentru a se informa cum s-a întâmplat o astfel de ascensiune a lui Georgescu.

„M-au întrebat care este cauza pentru care s-a ajuns aici cei de la Comisia Europeană și Parlamentul European și le-am spus că din cauza corupției profunde, a faptului că România s-a întors la un premier care administrează bugetul ca pe buzunarul propriu. Le-am explicat și nu le vedea să creadă că în România este posibil așa ceva. Le-am mai spus că propaganda spune că în statistici trăim bine, dar în realitate este rău”, a mai menționat Traian Băsescu.