Simion vrea dezbatere cu Nicușor Dan, după ce a lipsit de la toate confruntările electorale din primul tur al prezidențialelor: „Eu sunt pregătit”

George Simion a anunțat marți, 6 mai, la „Romanian-American Business Conference 2025” că este gata să participe la o dezbatere cu Nicușor Dan, contracandidatul său în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Vreau sa vă anunț că, din acest moment, eu sunt pregătit să încep dezbaterile electorale cu competitorul Nicușor Dan. Echipa mea de campanie va contacta în următoarele minute echipa de campanie a lui Nicușor Dan și sperăm ca diseară, pe toate posturile de televiziune, pe toate rețelele sociale, să putem fi în fața românilor, pentru că e normal ca românii să ne audă, să vadă care sunt opțiunile noastre cu privire la viitorul țării, cu privire la alianțele noastre internaționale”, a spus candidatul AUR.

„Voi participa la toate dezbaterile”

Liderul AUR a mai susținut că, „dacă unii se tem, sunt speriați, înseamnă că nu știu, nu au înțeles, cine e George Simion. Vreau să vă anunț că aș dori să onorez invitațiile dvs (n.r. – invitațiile presei) indiferent de orientarea ideologică și indiferent de cine vă finanțează. Până la ora 21.00 voi da interviuri atât pentru presa internațională, cât și națională”.

„Voi participa la toate dezbaterile cu și în lipsa contracandidatului meu. Sper ca dezbaterile să aibă loc în această seară fără aranjamente”, a mai spus George Simion.

George Simion participă marți, 6 mai, la „Romanian-American Business Conference 2025”, eveniment ce are ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale și în cadrul căruia a mai afirmat că este singurul candidat care are relații cu Administrația Trump și strategia de securitate a României are baza trei piloni: apartenența la UE, statutul de membru al NATO și parteneriatul strategic cu SUA.

Dezbaterea cu Nicușor Dan ar urma să aibă loc de la 21.0

Amintim că George Simion a lipsit de la toate confruntările electorale din primul tur al prezidențialelor.

România, în fața unei alegeri istorice

Reamintim că George Simion a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat în data de 4 mai, la distanță de 20 de procente față de Nicușor Dan, care îl va înfrunta pe candidatul AUR în turul al doilea, pe 18 mai 2025.

George Simion a obținut 40,96% (3.862.761 de voturi), în tip ce Nicușor Dan 20,99% (1.979.767 de voturi).

Practic, Simion a câștigat e duminică mai multe voturi decât a reuși el împreună cu Georgescu - în noiembrie 2024.

Cei doi candidați exprimă doi poli opuși prezenți astăzi în societatea românească.

Pe 18 mai, România se va afla în fața unei alegeri istorice: posibilă izolare de alianțe occidentale sau consolidarea apartenenței la Uniunea Europeană și NATO. Turul al doilea al prezidențialelor devine astfel un referendum asupra direcției geopolitice a țării.