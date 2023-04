Simion, indicat de încă un politician din Moldova că ar fi relaționat cu Serviciile de Securitate rusești

Vlad Filat, fostul premier al R. Moldova a declarat, fiind întrebat în cadrul emisiunii DefenseRomania, că șeful SIS de la momentul în care conducea Guvernul de Coaliție a informat cu privire la existența unor contacte ale șefului AUR, George Simion, cu Serviciile de Securitate ale Rusiei.

„Nu pot să nu spun că atunci când a fost implementată acea interdicție de a intra în Republica Moldova în cadrul Coaliției am avut discuții, având în vedere că această interdicție viza un cetățean european român. În consecință a fost convocat șeful SIS-ului de atunci în cadrul ședinței dânsul a prezentat anumite informații, nu o să intru în detalii, care indicau că ar fi fost anumite contacte cu serviciile speciale rusești”, a spus fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat la emisiunea DefenseRomânia.

La finalul lunii martie, Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a susținut că George Simion a avut o întâlnire, în urma că 12 ani, cu un șef al FSB-ului. Într-o reacție pentru „Adevărul”, departamentul de comunicare al AUR a negat acuzațiile aduse la adresa lui Simion.

Ulterior, un general ucrainean din cadrul serviciilor de spionaj a confirmat la începutul lunii aprilie, în presa ucraineană cel puțin o întâlnire a liderului AUR cu serviciile speciale rusești.

Liderul AUR a negat atunci, într-o intervenție la RomâniaTV, acuzațiile la adresa sa referitoare la o întâlnire, în anul 2011, la Cernăuți, cu un reprezentant al serviciilor secrete rusești. Referitor la interdicția de intrare în Ucraina, acesta o motivează prin faptul că a deranjat regimul de la Kiev.

„De fiecare dată când am fost la românii din Cernăuți, români pe care Klaus Iohannis nu i-a vizitat niciodată, m-am văzut doar cu românii din Cernăuți, cu comunitatea românească care este discriminată, care nu are dreptul la școli, nu are dreptul la biserică.(...) Eu eram un copil pe vremea aceea. Vă dați seama ce interes au aveau serviciile rusești să se întâlnească cu mine. Ce să facă? Să mă racoleze? Nu m-am văzut cu nimeni! Eu vorbesc limba română și engleză. Cu cine m-am văzut la Cernăuți am poze, sunt publice, am făcut filmări. Am participat la parada portului popular românesc. Este exclus așa ceva”, a explicat atunci George Simion, într-o intervenție la RomâniaTV.