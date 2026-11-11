Scandalul zborurilor „Mykonos–Nordis” ajunge în Parlament. Comisia de anchetă cerută de USR și PNL, aprobată de Camera Deputaților

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, propunerea USR şi PNL de înfiinţare a Comisiei de anchetă Mykonos-Nordis. Comisia parlamentară de anchetă va trebui să stabilească, printre altele, împrejurările în care au fost organizate şi desfăşurate deplasările private către Mykonos şi Nisa, inclusiv zborurile Nordis, participanţii şi calitatea acestora.

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Românii vor putea afla adevărul despre deplasările unor politicieni şi judecători pe banii păgubiţilor Nordis şi ai oamenilor de afaceri, precum şi despre reţelele de influenţă din jurul PSD, după ce a fost astăzi adoptată propunerea USR şi PNL de înfiinţare a Comisiei de anchetă Mykonos-Nordis, anunţă USR.

„Astăzi, am făcut un pas important pentru aflarea adevărului în scandalul Mykonos-Nordis. Românii au dreptul să ştie cine s-a plimbat cu avioane private alături de politicieni PSD, judecători CCR şi oameni de afaceri condamnaţi penal, cine a plătit aceste deplasări şi, mai ales, ce s-a oferit sau promis în schimb. Nu putem accepta ca oameni care ocupă funcţii importante în stat să beneficieze de vacanţe şi deplasări de lux, iar apoi să pretindă că nu au nimic de explicat. Vom insista ca această comisie să îşi facă treaba. Funcţiile publice nu trebuie să vină la pachet cu privilegii ascunse şi datorii faţă de oameni de afaceri. Românii merită adevărul, nu încă o muşamalizare”, declară Diana Stoica, lidera deputaţilor USR şi vicepreşedintă a USR.

Comisia parlamentară de anchetă va trebui să stabilească, printre altele, împrejurările în care au fost organizate şi desfăşurate deplasările private către Mykonos şi Nisa, inclusiv zborurile Nordis, scrie News.

De asemenea, comisia trebuie să identifice participanţii şi calitatea acestora – publică sau privată, precum şi pe organizatori, persoanele care au formulat invitaţiile şi criteriile de selecţie a participanţilor.

„Comisia trebuie, totodată, să clarifice costurile deplasărilor (cu transportul, cazarea, mesele, transferurile şi alte activităţi) şi identitatea celor care le-au acoperit. Nu în ultimul rând, comisia trebuie să identifice interesele economice ale organizatorilor, finanţatorilor şi participanţilor. Comisia ar urma să fie formată din 25 de deputaţi, desemnaţi potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor, cu şedinţe publice şi comunicarea publică a concluziilor”, mai arată USR.

„USR şi PNL au demarat demersurile pentru înfiinţarea Comisiei Mykonos-Nordis în urmă cu mai bine de o lună şi, de atunci, PSD a făcut tot posibilul, cu încălcarea prevederilor Regulamentului, ca să blocheze înfiinţarea comisiei. Ulterior, dacă nu i-a reuşit blocarea în Biroul Permanent al Camerei, PSD a făcut totul ca să deturneze scopul comisiei, cu sprijinul AUR, prin adăugarea pe lista de obiective a unor subiecte care nu au legătură cu zborurile private”, menţionează formaţiunea.

USR anunţă că va utiliza toate instrumentele parlamentare ca să împiedice alianţa PSD-AUR să îngroape Comisia Mykonos-Nordis în teme false.

„Este vital pentru democraţia românească să se afle tot adevărul despre zborurile de lux către Nisa şi Mykonos”, precizează USR.