Șansele Ursulei von der Leyen la președinția Comisiei Europene. Iohannis reapare în discuții ANALIZĂ

Ziua de joi va fi una foarte fierbinte la Strasbourg: Parlamentul va alege noul președinte al Comisiei Europene. Ursula von der Leyen a fost pusă într-o postură delicată de Tribunalul UE cu 24 de ore înainte de vot. Klaus Iohannis reapare în discuțiile privind lupta pentru portofolii.

Joi, de la 9 la 11 (ora Strasbourgului), șefa executivului european Ursula von der Leyen va face o declarație în plenul Parlamentului European, în care își va prezenta argumentele pentru care cere un nou mandat în fruntea Comisiei Europene.

Vor urma dezbateri, iar de la 13 la 15.00, se va trece la vot. În program sunt trecute „posibile dezbateri” de la 15 la 22.

Situația nu era foarte roz pentru actualul președinte, Ursula von der Leyen încă de la începutul săptămânii.

Luni după-masă, când pe holurile parlamentului din Strasbourg îi puteai vedea doar acei angajați ai instituției în frac, cămașă albă și papion alb plus o medalie prinsă de un lanț argintiu al vestei, care le dă un aer de somelieri, câțiva suveraniști rătăciți și „patrioți” din grupul lui Viktor Orban, Ursula von der Leyen a venit machitată impecabil, ca de obicei, la ședința Stângii, un grup cu care are foarte puține afinități (vezi video).

„Sunt emoții în legătură cu realegerea” – ne-a explicat un europarlamentar sub protecția anonimatului. Oficial însă, toți europarlamentarii cu care am vorbit s-au arătat încrezători că Ursula va rămâne președintă.

Marți, situația s-a detensionat: alegerea Robertei Metsola, colega Ursulei din PPE, în funcția de președinte al Parlamentului European cu un scor confortabil – 90,2% - a arătat că negocierile popularilor europeni au funcționat ca un ceas elvețian.

Situația s-a detensionat și părea că Ursula va avea viață ușoară la alegerile care vor avea loc joi.

Șansele Ursulei von der Leyen la președinția Comisiei Europene

Miercuri dimineață însă – răsturnare de situație. Din nou emoții pentru Von der Leyen: Tribunalul Uniunii Europene s-a pronunțat împotriva deciziei Comisiei de a secretiza părți mari din contractele privind achiziționarea de vaccinuri Covid-19.

Comisia Europeană nu ar fi oferit publicului „un acces suficient de larg” la contractele privind vaccinurile Covid-19.

Pe coridoarele clădirii legislativului, în cantina instituției- unde cel mai scump meniu este 12 euro într-un oraș scumpisim precum Strasbourgul, în cafeneaua presei, unde tot timpul este coadă la o cafea oribilă, sau în sălile de ședințe, peste tot, miercuri seara, se auzea aceeași întrebare: va fi Ursula von der Leyen realeasă în fruntea Comisiei Europene?

Bursa zvonurilor a ajuns, miercuri, la cote halucinante printre ziariștii care întrebau europarlamentarii la intrarea în hemicilu – sala sferică în care au loc dezbaterile în plen - dacă s-au asigurat voturile pentru Ursula.

Ipotezele și întrebările sunt întoarse pe toate fețele:

Va fi realeasă Ursula von der Leyen? Dacă nu, atunci poate fi înlocuită de Metsola (proaspăt aleasa președintă a Parlamentului European)? Dacă nu Metsola, atunci poate Iohannis?

Un portofoliu pentru Iohannis?

Apropo de Iohannis, șansele să devină președinte al Comisiei Europene sunt infime, însă au apărut informații conform cărora ar fi în cărți pentru un portofoliu de negociator pentru Ucraina – pe care l-a refuzat inițial. Se pare că s-ar fi răzgândit, în condițiile în care postul este mai important decât părea la început.

Social-democratul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a susținut că partidul din care face parte ar dori mai degrabă un comisar care gestionează subiectele economice: „Sunt mai multe portofolii în prezent care gestionează subiecte de interes pentru noi, fie că vorbim de comisarul pentru economie, comisarul pentru piață internă, comisarul pentru bugete, zona de competitivitate”.

Problemele lui Von der Leyen

Pentru a obține un al doilea mandat, von der Leyen are nevoie de sprijinul a 361 din cei 720 de membri ai Parlamentului într-un vot programat pentru joi.

În zona de extremă dreaptă, grupul „Patrioți pentru Europa” a lui Orban este la cuțite cu actualul președinte.

Grupul condus de Georgia Meloni – Grupul Conservatorilor și Reformișilor – este împărțit. Frații Italiei ar putea s-o susțină pe Ursula, însă polonezii de la Lege și Justiție nici nu vor să audă.

Ursula von der Leyen a discutat marți cu grupul Conservatorilor și Reformiștilor și a fost întrebată despre amenințările hibride de război din partea Rusiei, precum și cu apeluri de a schimba Green Deal și de a închide migrația ilegală. Grupul are 78 de europarlamentari.

„Votul nostru va fi cu siguranță 100% împotriva lui von der Leyen”, a spus deputatul român al partidului AUR, Gheorghe Piperea.

Grupul Verzilor, ne-a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță, va decide, joi, după ultimele runde de negociere cu Ursula von der Leyen, în ce măsură o va susține sau nu.

Amintimă că Șefănuță a fost ales vicepreședinte al Parlamentului European cu ajutorul unei coaliții de partide din care au făcut parte colegi de-ai Ursulei din PPE.

Siegfried Mureșan este liniștit

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte al Partidului Popular European, infirmă orice scenariu apărut miercuri pe canalele de știri și susține că Ursula von der Leyen va fi votată joi cu o largă majoritate.

„Ca vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, vă spun că Ursula von der Leyen are întreaga susținere a familiei noastre politice pentru votul de învestitură care va avea loc mâine în Plenul Parlamentului European. Ursula von der Leyen va fi votată mâine președintă a Comisiei Europene cu voturile tuturor forțelor proeuropene. Sub conducerea Partidului Popular European, alături de Grupul Renew și de Grupul Socialiștilor Europeni, am format o coaliție proeuropeană în Parlamentul European. Avem 401 din cei 720 de europarlamentari”, a menționat pe Facebook europarlamentarul român.

Social-democratul Victor Negrescu, ales și el vicepreședinte al Parlamentului European a susținut, lao întâlnire cu jurnaliștii, că „rezultatele în Parlamentul European confirmă faptul că există o majoritate clară pentru susținerea Ursulei von der Leyen. Evident, vom studia și decizia Tribunalului Uniunii Europene, însă lucrurile merg în această direcție a unui nou vot pozitiv pentru Ursula. Va fi un vot strâns, fiecare vot forțează, de aceea se poartă în continuare negocieri.”

Și în rândul jurnaliștilor străini de la Strasbourg cu care reporterul Adevărul a vorbit concluzia a fost aceeași: șansele Ursulei von der Leyen să obțină un nou mandat de președinte al Comisiei Europene sunt bune. Va fi un vot strâns, dar von der Leyen va câștiga. .