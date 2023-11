Săgeți în rândul Puterii. Motreanu: Coaliţia este formată între PNL şi PSD, nu între Nicu şi Marcel

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a precizat că liberalii sunt adepții unei conduceri colective, nu pe persoană fizică, așa că la ședințele cu social-democrații participă toți cei mandatați de formațiune, nu doar președintele.

Întrebat ce va face PNL după ce Marcel Ciolacu a cerut liberalilor ca la ședințele de Coaliție să nu-l mai ia pe Rareș Bogdan, Dan Motreanu a precizat:

„Nu știu dacă sunt pe lista bună, din declarații înțeleg că nu, dar eu știu că această coaliție e formată între PNL și PSD, nu între Nicu și Marcel și dacă PSD-ul, și s-a exprimat de atâtea ori, acționează doar prin raționamentul și vocea președintelui de partid, în PNL există o altă cultură organizațională și suntem o echipă, suntem aleși de un congres și la aceste dicuții, potrivit mandatului pe care l-am primit din partea partidului vom merge toți cei care suntem în măsură să reprezentăm PNL, deci merge în echipă completă – președinte, patru prim-vicepreședinți și secretari generali”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL, într-un interviu la Digi24.

Atmosfera din Coaliție

Chestionat pe tema atmosferei din Coaliție, în condițiile în care Rareș Bogdan a vorbit de o relație care a ajuns să fie „insuportabilă”, Motreanu a punctat:

„Evident că într-o coaliție și mai ales într-o coaliție între noi și PSD care nu am candidat împreună pe un proiect politic, e din ce în ce mai greu să guvernăm împreună pentru că ne despart foarte multe lucuri. PNL a candidat cu un alt program de guvernare, are o altă structură a electoratului și fiecare încearcă să-și apere propriul electorat și propriile principii și viziuni politice și de guvernare. Putem spune că astăzi principalul schelet al programului este PNRR, pe care PNL l-a făcut cu USR, iar PSD l-a și criticat. Există foarte multe neînțelegeri, dar s-au armonizat pentru că și contextul internațional și cel intern impun o stabilitate în acest moment. Nu e nicidecum o strategie de campanie, s-a ajuns la conflict și vor mai fi conflicte în perioada următoare, e clar că PNL are propriile proiecte politice și va ține ca ele să fie implementate. E evident că trebuie făcute concesii de ambele părți pentru că altfel nu poate să meargă o guvernare”, a completat liberalul.

Prim-vicepreședintele liberal a adăugat că „în acest moment PNL trebuie să fie mai atent la cum se comportă PSD și să răspundă pe măsură”. Motreanu i-a mai acuzat pe social-democrați pentru deciziile de a racola sau a pune presiune pe primarii PNL, pentru a-i forța să treacă la PSD.

Motreanu a fost cel care a vorbit și de plecarea de la șefia partidului a lui Nicolae Ciucă, în cazul în care nu e atinsă ținta electorală, un aspect pe care l-a considerat evident pentru fiecare partid,