Roberta Metsola, președinta Parlamentului European: Nu priviți Europa ca pe un dat EDITORIAL EXCLUSIV

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vorbește, în editorialul pentru „Adevărul”, despre provocările din 2024, un an electoral decisiv „pentru România, pentru Europa și pentru întreaga lumea”, fiind lansat un apel de ieșire la urne în număr cât mai mare, pentru a combate populismul.

2024 va rămâne în istorie ca anul cu cele mai multe alegeri la nivel global. Mulți cetățeni din întreaga lume vor fi chemați la urne, printre care și cetățenii din România, împreună cu peste 400 de milioane de europeni. Anul acesta va fi un an decisiv. Pentru România, pentru Europa și pentru întreaga lume.

Votând pentru Parlamentul European, sunteți parte din cele mai mari alegeri supranaționale din lume. Votul vostru contează. Contează pentru noi toți, pentru libertatea noastră, pentru drepturile noastre și pentru modul nostru de viață. Pentru noi, alegerile libere sunt piatra de temelie a democrației europene. Prea mulți le privesc însă ca pe un dat.

51% dintre români au votat la ultimele alegeri europene. Sper ca anul acesta vor fi și mai mulți români care își vor face vocea auzită. Cu atât mai mult în contextul unui război violent la frontiere. Nu lăsați pe alții să decidă pentru voi!

Votul vostru contează ca să avem o Europă așa cum o doriți.

În ultimii cinci ani, Uniunea Europeană a livrat rezultate într-un mod fără precedent. Ne-am apărat împreună valorile și modul de viață. Am făcut asta în mod solidar. Am achiziționat vaccinuri pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Am susținut cu fermitate Ucraina. Îi aducem pe vecinii de la granițe mai aproape de noi, întărind securitatea noastră comună. Pentru că știm că suntem mai puternici, trăim în siguranță și reușim mai mult atunci când suntem împreună.

Noile legi europene pentru mediu înseamnă aer mai curat, râuri și mări mai sănătoase. Aceste legi vor face ca Europa să fie primul continent neutru din punct de vedere climatic în 2050. Alături de tranziția digitală, transformările legate de mediu vor deschide noi oportunități, vor crește competitivitatea și vor duce la creștere economică.

Nimic din toate acestea nu a fost ușor, dar asta face ca succesul nostru să fie cu atât mai valoros. Am depășit de fiecare dată obstacolele și am demonstrat că Europa poate livra soluții în domenii care contează pentru europeni. Soluții care nu pot fi atinse de fiecare țară separat.

Asta nu înseamnă că Uniunea Europeană este perfectă. Într-adevăr, împărtășesc multe frustrări legate de funcționarea Uniunii Europene, dar cred că Europa poate face mai mult, dacă vom continua să acționăm împreună. Pentru că într-o lume în care războiul nu mai este de neconceput și în care cei care trăiesc într-o democrație sunt mai puțini decât cei care trăiesc în afara ei, Europa noastră a devenit o superputere a drepturilor, libertăților și prosperității.

Este adevărat că poate ne-am complăcut să considerăm suficiente realizările noastre de-a lungul anilor, ceea ce a condus la creșterea populismului care propune soluții false pentru probleme complexe. Populismul hrănește un narativ periculos, promovând soluții simpliste. Un narativ care riscă să amenințe democrația europeană din interior.

Aceasta este provocarea cu care ne confruntăm în aceste luni, înainte de alegerile pentru Parlamentul European. De aceea, cetățenii din România trebuie să își facă vocea auzită pe 9 iunie. Miza este mare.

Cu acest mesaj am venit astăzi în România. Este mesajul cu care merg în toată Europa. După alegerile europene, la Bruxelles vor veni 720 de membri ai Parlamentului European, dintre care 33 din România. Voi decideți cine sunt acești oameni și ce valori vor apăra. Ei vor creiona politici și vor adopta legislație care afectează România și întreaga Europă, pe noi toți. Depinde de voi să alegeți, să votați. Nu priviți Europa ca pe un dat.