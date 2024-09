Răspunsul lui Băsescu după ce Mircea Geoană a spus că este „într-o stare de degradare biologică”: „Nu vreau să-l bat a treia oară”

Traian Băsescu a răspuns în mod ironic după ce Mircea Geoană a afirmat că este „într-o stare de degradare biologică”. Fostul președinte a spus că aceste afirmații „îl pun în pozitia de a se pregăti pentru a doua «Mihaela, dragostea mea»”.

Digi 24 a difuzat un fragment din emisiunea „În fața ta”, care va apărea sâmbătă, 14 septembrie, în care Mircea Geoană a spus că, dacă va fi ales președinte, nu va ezita să apeleze la Klaus Iohannis sau la Dacian Cioloș, „cei care au un pic de competență externă”. Întrebat de moderatori despre Traian Băsescu, politicianul a susținut că nu este cazul pentru că acesta este „într-o stare de degradare biologică”.

„Nu cred că își mai dorește viață publică. E într-o perioadă din viață în care vrea să facă altceva. Și e bine să facă altceva pentru că nu cred că a lăsat cea mai bună amintire”, a mai spus Geoană.

Sunat joi seara de moderator, după difuzarea fragmentului cu Geoană, Traian Băsescu a reacționat dur.

„I-am administrat două bătăi și pot să-i înțeleg resentimentele, dar afirmațiile pe care le face în care se vede ca și cum distribuie deja misiuni unor foști demnitari mi se pare că-l pun în pozitia de a se pregăti pentru a doua «Mihaela, dragostea mea». El se vede președinte și cred că nu e cazul”, a precizat fostul președinte la Digi 24.

„În ceea ce privește degradarea, sunt un om de 72 de ani, în niciun caz nu mai am sănătatea unuia de 30 de ani”, a mai spus Băsescu. Fostul șef al statului a spus, că în ciuda problemelor sale de sănătate, nu o: „să ajung la o degradare încât să-i urez Regelui Mihai sănătate”, făcând referire la gafa făcută de Geoană, miercuri seara, la primul interviu în calitate de candidat oficial la prezidențiale

În momentul în care era intervievat la știrile ProTV, Mircea Geoană i-a urat sănătate Regelui Mihai, decedat în 2017: „Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a spus Geoană.

Acesta a revenit, după încheierea emisiunii, cu o reacție spunând că a făcut o „greșeală de exprimare” pe care o regretă.

„Aș vrea să-i spun un lucru foarte direct: nu mi-am propus parte a acestei campanii, dar nici nu vreau să mă pun în situația să-l bat pentru a treia oară, de data asta fără să candidez”, a mai spus Băsescu, care, potrivit Constituției, nu mai poate candida la alegerile prezidențiale după cele două mandate.

Băsescu l-a învins pe Geoana de două ori: prima dată la Primăria Capitalei, apoi la președintia României.