PSD și PNL refuză direct susținerea lui Geoană la prezidențiale | ANALIZĂ

PSD și PNL nu iau în calcul susținerea lui Mircea Geoană pentru prezidențiale, deși numărul doi din NATO dă semnale că se încălzește pentru intrarea în cursă. Însă în lipsa unui mare partid în spate, șansele acestuia la prima funcție în stat sunt minime.

Mircea Geoană (secretar general adjunct al NATO), văzut ca un potențial candidat la prezidențiale și persoană care în ultimele luni a avut numeroase discursuri despre necesitatea unui proiect de țară, a lansat la un eveniment de la București („Puterea Inovării – Reclădind Încrederea, Imaginăm Viitorul”) numeroase săgeți la adresa clasei politice din Capitala României.

Rând pe rând, Mircea Geoană a vorbit de „dictatura mediocrității” și „politizarea dusă la extrem a instituțiilor statului”, despre faptul că România ia măsuri de austeritate, când alte state investesc în industrii esențiale și meseriile viitorului, sau despre problema „clientelismului degradant” din teritoriu, unde în atenția publică nu au ajuns mari proiecte, ci cazuri de corupție, cum s-a întâmplat la Vaslui (aluzie la arestarea preventivă a baronului Dumitru Buzatu).

Numărul doi din NATO a subliniat necesitatea încetării „căpușării” statului, pentru ca factorul politic să se ocupe de economie. „Clasa politică trebuie să-și revizuiască resursa umană. Și acest lucru trebuie nu doar spus, ci și asumat. (...) Cunosc mulți bărbați și femei de calitate în toate partidele și în administrația statului. Îi chem să își asume rolul de lideri și să pună umărul la următorul capitol al Proiectului Național”, a conchis Geoană.

În schimb, întrebat de ziarul „Adevărul” dacă va intra în cursa pentru prezidențiale, numărul doi din NATO a precizat: „În acest moment, exclud orice altă variantă decât de a îmi face jobul foarte bine până în ultima zi de mandat (n.r. - în cadrul NATO)”.

PSD și PNL ies la atac

Lideri politici vocali ai PSD și PNL i-au transmis în public despre ceea ce în spatele ușilor închise se discuta intens: Geoană nu e opțiune fezabilă de prezidențiabil pentru PSD sau PNL. „Dacă vă duceţi în lumea reală şi pomeniţi de secretarul general adjunct al NATO se opreşte câinele din lătrat. Nu le pasă!”, a afirmat, ironic, Mihai Tudose, unul dintre liderii PSD, într-un interviu pentru News.ro. De altfel, Tudose a vorbit de un candidat din sânul partidului, preferabil Marcel Ciolacu: „Logica normală aşa ar fi: preşedintele partidului e cel mai bun produs al partidului. Dacă asta va fi decizia partidului, el va fi. Dar să-şi dorească şi el”.

Și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a avut un discurs acid față de Mircea Geoană, excluzând o susținere dinspre partidul său: „Nicio şansă! Zero! Dacă Mircea Geoană candidează, eu îl întreb un singur lucru în fiecare zi: Ionuţ Costea (n.r.- fost șef al Eximbank, cumnat al lui Geoană, condamnat definitiv și fugit din țară), Ionuţ Costea, Africa, Ionuţ Costea, vrei să-l eliberezi? Vrei să ieşi preşedinte ca să-l eliberezi pe Ionuţ Costea! Şi l-am omorât, gata! Dacă iese preşedinte, vrea să-l graţieze în prima zi. Eu aşa ştiu. Asta voi spune în fiecare zi în campanie: vrea să câştige ca să-l graţieze pe Costea”, a afirmat liderul PNL, într-un interviu pentru Prima TV.

Informațiile „Adevărul” din interiorul PSD și PNL arată că în niciunul dintre aceste partide nici măcar nu se pune problema susținerii lui Geoană. În PSD, o bună parte dintre lideri consideră că Geoană nu mai are nimic în comun cu actualul partid și că nu au de ce să-l susțină. Ciolacu, aflat într-o campanie de construire a unui profil prezidențiabil, atât prin gesturi care să devină popular (mers cu metroul, mâncat hamburgeri sau mers la cumpărături), cât și pe linie diplomatică (vizite în Israel, unde a fost primul șef de Guvern ajuns după izbucnirea conflictului, sau în Ucraina), e văzut fără rival în interiorul partidului, în cursa pentru Cotroceni. „Nici nu se mai pune problema unui al doilea nume”, a precizat un vicepreședinte al PSD pentru „Adevărul”.

La PNL, pentru moment, Ciucă e văzut ca prezidențiabil, dar lucrurile vor fi mai clare după europarlamentare, când partidul va stabili dacă trebuie o resetare din temelii a conducerii și a programului sau dacă va continua cu formula din prezent.

Specialist: Fără partid în spate, nu are nicio șansă

Sociologul Alfred Bulai susține că un candidat independent, cum e cazul lui Geoană, care nu are măcar un mare partid în spate, nu poate nici măcar să ajungă în turul al II-lea, cu atât mai puțin să câștige. „Nu are nicio șansă. Trebuie măcar unul dintre partidele mari să îl susțină. Trebuie să ai oameni în secțiile de votare, să ai primari. Nu poți să mergi în alegeri fără o logistică bună, pentru că sunt alegeri naționale. Domnul Geoană s-a cam autoimpus el drept candidat, nu l-a propus sau anunțat nimeni. E normal să vrea, dar am văzut care au fost reacțiile PSD până acum”, a afirmat specialistul.

De altfel, Alfred Bulai a punctat faptul că ambele partide au nevoie de candidați proprii sau, într-un scenariu puțin probabil, să fie un independent comun acceptat. În acest moment, „nu există varianta susținerii candidatului celuilalt partid, pentru că ar însemna un dezavantaj pentru cine n-are candidat”.

Sociologul a subliniat că dacă Marcel Ciolacu va merge pe cartea candidaturii sale, atunci va anunța cu puțin timp înainte de alegeri. „El va încerca să ajungă candidat, dar cu un anunț cu puțin timp înainte. Contează mult și celelalte alegeri, cum sunt europarlamentarele. Ar fi un candidat legitim al PSD, e șef de partid, prim-ministru. Marea șansă a lui Ciolacu este că nu sunt alți candidați așa de interesanți din alte partide. Și o șansă teoretică bună e dacă ajungem la scenariul de acum 23 de ani, cu răul cel mai mic și cel mai mare. Adică să-l avem pe Ciolacu împotriva lui Simion sau a altui candidat AUR”, a completat Alfred Bulai.

Nu în ultimul rând, sociologul a atras atenția că, deși s-a vorbit de probabilitatea ca Simion să prindă turul doi, acesta ar putea fi încurcat de Diana Șoșoacă, deoarece o parte considerabilă a voturilor acesteia vor veni dinspre bazinul comun al ei și al AUR.