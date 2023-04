PSD, mutare pentru diluarea puterii lui Iohannis și a PNL în noul guvern

PSD urmărește ca în Guvernul Ciolacu să înființeze un nou minister, al Afacerilor Europene, care să preia din activitatea celor de la Externe, structură condusă de un apropiat al lui Klaus Iohannis, susțin surse social-democrate pentru „Adevărul“.

Cel mai important obiectiv al noii structuri ar fi gestionarea dosarului Schengen, iar de noul portofoliu ar urma să se ocupe un social-democrat. În primul rând, PSD vrea să nu fie dependent de informațiile și acțiunile unei persoane văzute ca reprezentant al lui Iohannis în Guvern, Bogdan Aurescu. De asemenea, e dorit un om de încredere, cu experiență, dar mai ales cu deschidere europeană. Ca favorit pentru o asemenea funcție e văzut europarlamentarul Victor Negrescu, care a mai fost ministru al Afacerilor Europene exact în preajma deținerii președinția Consiliului UE. Negrescu e aproape nelipsit de la întâlnirile lui Ciolacu cu liderii europeni.

Un alt argument pentru punerea unui social-democrat e interacțiunea care va urma cu Guvernul Spaniei, mai ales că va deține președinția Consiliului UE din luna iulie. Social-democrații sunt printre partenerii cei mai de încredere ai PSD, iar Iratxe Garcia Peres (reprezentantă a Spaniei), șefa socialiștilor din PE, e o apropiată a lui Negrescu, susțin surse social-democrate. Un al doilea nume vehiculat în interiorul PSD e Titus Corlățean, actual președinte al Comisiei de politică externă din Senat și fost ministru de Externe.

Un minister apare, altul dispare

Ciolacu nu a ascuns faptul că ar vrea un minister al Afacerilor Europene. Într-o intervenție după un eveniment electoral de la Pitești, de la jumătatea lunii martie, Marcel Ciolacu preciza: „Dacă toate celelalte state europene, şi vă dau exemplu: Germania are Ministerul Afacerilor Europene, Parlamentul României are comisii de afaceri europene, atât la Cameră, cât şi la Senat, atunci trebuie să schimbăm acest lucru. Nu să mărim numărul de ministere, aici cred că am fost foarte clar, poate să îl mai şi restrângem şi să venim cu o altă abordare“. De altfel, surse din Coaliție consideră că primul minister la care s-ar renunța ar fi cel al Antreprenoriatului și Turismului, domeniile fiind transferate la un alt portofoliu existent.

Din informațiile „Adevărul“, odată cu crearea noii structuri, la portofoliul nou ar putea trece agentul guvernamental la CJUE, Biroul de armonizare legislativă, precum și întreg departamentul pentru UE. Clarificările vor fi făcute spre final de mai, început de iunie, când ar trebui să aibă loc discuția finală despre tranziția puterii dinspre Ciucă spre Ciolacu, dacă nu vor fi surprize.

Ministerul Afacerilor Europene a mai funcţionat în perioada guvernării PSD-ALDE (2016-2019), fiind condus, pe rând, de Ana Birchall, Victor Negrescu și George Ciamba (tehnocrat).

Potrivit unor surse politice din Coaliție, mutarea e vizată pentru că PSD se lovește de refuzul PNL și al lui Iohannis față de preluarea Externelor de un social-democrat, loc unde șeful statului, cel care va face și viitoarea nominalizare de premier, vrea un om cu care să poată lucra bine. De altfel, de la plecarea lui Aurescu de la Președinție la MAE, Iohannis nici nu și-a luat consilier pe politică externă, fiind păstrare legăturile cu fostul său sfătuitor.