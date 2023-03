Ciolacu dă asigurări că rocada premierilor se va face lin și rapid

Șeful PSD a dat asigurări în cadrul unui interviu penntru Europa FM că rotativa guvernamentală se va face lin și rapid. Totodată, Marcel Ciolacu a subliniat că este convins că în luna mai, atunci când ar trebui să aibă loc rocada, va fi analizată activitatea fiecărui ministru.

„Avem un acord stiut de un an și jumătate. facem pentru că este un acord politic și trebuie și noi să dăm dovadă că ne ținem cuvântul după 32 de ani, noi politicienii. Domnul Ciucă o să meargă în Legislativ și eu o să merg în Executiv. Rotația va fi foarte rapidă și lină și va avea rațiuni în primul rând statale, nu politice. (...) Este un exercițiu democratic pe care îl facem”, a spus Marcel Ciolacu într-un interviu pentru Europa FM.

Marcel Ciolacu a mai afirmat, referitor la faptul că în Comisia Europeană s-a decis să fie alocată României suma de doar 10,05 milioane euro, din rezerva UE, drept compensaţii pentru producătorii supuşi şocului importurilor de cereale din Ucraina, mai puţin decât Bulgaria şi Polonia, că „vom vedea la rotativă dacă este sau nu vinovat” ministrul Agriiculturii, Petre Daea.

„Vom vedea la rotativă dacă este sau nu vinovat. Până atunci să lăsăm ministerele şi miniştrii să funcţioneze. Sunt ferm convins că în luna mai vom face pe fiecare ministru în parte o analiză concretă”, a explicat Ciolacu.

Tandemul PSD-PNL

În privința unui posibil tandem la alegerile din 2024, șeful PSD a explicat că o alianță ar oferi perspective actualei Coaliții. „Dacă vrem să dăm o perspectivă acestei coaliții, ar fi o alianță”, a mai explicat șeful social-democraților.

„Nu poate să facă doar PSD sau PNL. Nu exclud nimic, ce este un lucru de bun simț pentru un om politic. Am spus că nu exclud acest lucru, am văzut reacția PNL”, a mai spus Ciolacu cu privire la posibilele scenarii în cazul unei alianțe.

Alegerile Anticipate, respinse

Totodată, liderul PSD a respins ideea unor alegeri anticipate, sugerată de șeful UDMR.

„În condițiile actuale nu văd premisele de alegeri anticipate. (...) Cred că în primul rând trebuie să ne adresăm românilor dacă ei sunt dispuși să facem anticipate. Dar să forțăm niște anticipate pe o șmecherie tipică oamenilor politici eu nu voi merge. Dacă avem argumente pentru români de ce să facem anticipate, venim, argumentăm, explicăm românilor și vom vedea dacă sunt de acord sau nu cu acest exercițiu democratic”, a mai afirmat Ciolacu.

Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a afirmat, marţi, că, dacă ar decide singur, ar opta pentru alegeri anticipate, pentru că 2024 electoral şi este necesară o majoritate stabilă la guvernare.

„Dacă eu aş fi cel care decide singur, eu aş face anticipate în acest an. Trebuie să fim de acord cu toţii, cei care formăm o majoritate, apoi trebuie să fie de acord şi preşedintele ţării, fiindcă fără el nu poţi să faci anticipate. Şi trebuie să explici în primul rând cetăţenilor. De ce aş face eu anticipate, dacă ar fi după mine? Anul 2024 este un an electoral. Se întâmplă foarte rar ca să avem toate alegerile într-un singur an - din mai, până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administraţia centrală în primul rând se va aşeza, va aştepta să vedem ce se întâmplă”, a declarat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, „nu va fi o instabilitate, ci pur şi simplu va fi o stagnare”.