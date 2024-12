Programul de guvernare al coaliției PSD - PNL - UDMR: Reducerea cheltuielilor și sprijin pentru IMM-uri

Noua coaliție guvernamentală vizează economii bugetare, reducerea agențiilor și impozitare progresivă. Programul include și măsuri pentru reducerea poverii fiscale pe muncă și sprijinirea micilor afaceri.

Coaliția guvernamentală formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale a prezentat programul de guvernare ce vizează economii la bugetul de stat și reforme fiscale majore. Printre obiectivele principale se numără reducerea numărului agențiilor guvernamentale, comasarea serviciilor deconcentrate și reducerea semnificativă a numărului de secretari de stat.

Conform programului, guvernul își propune să reducă numărul agențiilor cu cel puțin 25%, să comaseze serviciile deconcentrate ale ministerelor (fiecare minister va avea maximum două servicii deconcentrate la nivel teritorial), și să reducă numărul secretarilor de stat cu cel puțin 50%. Aceste măsuri au ca scop eficientizarea administrației publice și economii semnificative la buget.

Măsuri fiscale pentru sustenabilitate și echitate

Una dintre măsurile centrale ale programului vizează impozitarea progresivă a marilor averi și reducerea graduală a poverii fiscale pe muncă, în special pentru salariile mici și familiile cu copii, cu până la 5 puncte procentuale. Guvernul propune menținerea pragului de impozitare de 500.000 de euro pentru microîntreprinderi și îmbunătățirea sustenabilității datoriei guvernamentale.

„Menținerea datoriei guvernamentale brute pe termen mediu sub valoarea de 60% din PIB și a datoriei nete sub 55% din PIB, în conformitate cu regulile fiscal-bugetare europene, este un obiectiv esențial al guvernului”, se arată în program. În plus, coaliția are ca obiectiv menținerea unei finanțări nete echilibrate, cu surse interne și externe diversificate, și accesarea piețelor externe de capital.

Creșterea veniturilor și reformele fiscale

Guvernul și-a propus, de asemenea, creșterea veniturilor publice cu 1,1% din PIB până în 2025. În acest context, vor fi implementate măsuri pentru actualizarea redevențelor resurselor naturale și minerale, operaționalizarea sistemului Neptun Deep și asigurarea încasării de accize și redevențe aferente exploatării gazelor naturale începând din 2027.

Programul de guvernare include și un sistem informatic de evaluare a proprietăților impozabile pe proprietate, reducerea taxării activităților independente, și scutirea de la plata CASS pentru elevii și studenții care lucrează. De asemenea, se preconizează scutirea de CASS și opțiunea la plata CAS pentru pensionarii care au stagiul complet de cotizare contributiv și care se angajează pe un loc de muncă.

Măsuri pentru IMM-uri și microîntreprinderi

Coaliția susține IMM-urile și microîntreprinderile prin îmbunătățirea programelor multianuale, simplificarea procedurilor birocratice și menținerea pragului de impozitare de 500.000 de euro pentru microîntreprinderi. Guvernul va continua să sprijine micile afaceri, reducând barierele administrative și creând un cadru favorabil dezvoltării acestora.

Reforma pensiilor și sprijin pentru familii

Un alt punct important al programului se referă la reforma sistemului de pensii, cu scopul de a crește contribuția la Pilonul 2 de pensii de la 4,75% la 6% în următorii patru ani. În plus, se va reduce contribuția CASS pentru părinții care au trei sau mai mulți copii în întreținere.

Programul mai include și măsuri pentru creșterea echității fiscale, prin modificarea impozitului pe dividende. Se urmărește ca angajatorii să poată distribui o parte din dividende sub formă de acțiuni către angajați, stimulând astfel dezvoltarea companiilor și motivarea angajaților.

Politica fiscală în domeniul muncii și educației

Reducerea poverii fiscale pe muncă reprezintă o prioritate pentru guvern, fiind vizată o scădere de până la 5 puncte procentuale în cazul salariilor mici și al familiilor cu copii. De asemenea, se va menține suma de 300 de lei scutită de taxe din salariul minim.

Pentru tineret, guvernul va implementa scutiri de CASS pentru elevii și studenții care ocupă un loc de muncă sau un internship în timpul studiilor și care au vârsta sub 26 de ani. Aceste măsuri sunt menite să sprijine integrarea tinerilor în piața muncii și să sprijine educația acestora.