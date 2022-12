Președintele Portugaliei, despre aderarea României la Schengen: UE să revizuiască poziția adoptată recent

Marcelo Rebelo de Sousa, președintele Republicii Portugalia, susține că Uniunea Europeană trebuie să revizuiască „cât mai repede cu putință” poziția adoptată recent în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen.

De asemenea, șeful statului portughez a precizat că țara sa „a fost, este și va fi de partea României” în procesul său de aderare la Schengen.

„Portugalia întotdeauna a fost, este și va fi de partea României în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen. Aceasta este o poziție care nu este doar națională, cât și europeană a Portugaliei în UE. Portugalia consideră că Uniunea Europeană este important să revizuiască poziția adoptată recent și să o revizuiască cât mai repede cu putință permițând aderarea României la spațiul Schengen. Solidaritatea europeană nu poate fi o solidaritate parțială sau unilaterală, trebuie să fie o solidaritate globală. Această solidaritate globală înseamnă să evităm probleme suplimentare față de cele pe care le avem în Europa și în lume”, a declarat președintele Republicii Portugalia.

Iohannis: Am convingerea 100% că România va fi parte a spațiului Schengen

Președintele României nu a vrut să ofere un calendar clar al aderării țării noastre la spațiul Schengen, dar a garantat că acest lucru se va întâmpla 100% în 2023, iar un moment bun pentru discuție e și Consiliul JAI din martie.

„În ceea ce privește Schengen am convingerea 100% că România va fi parte a spațiului Schengen. V-aș ruga să nu ne legăm de o anumită dată. Așa am spus și când a fost dată o dată ultimativă 8 decembrie. Eu am zis că pentru mine e o miză, un obiectiv național de mare importanță. Nu putem să ne legăm de o dată, de februarie sau martie. Speranța mea e ca în 2023 România să intre în Schengen cu drepturi depline. Pentru mine nu o anumită dată când se discută e miza, ci intrarea în Schengen. Dar, sigur, Consiliul JAI din martie, ar fi teoretic un moment bun pentru discutarea chestiunii”, a explicat președintele Klaus Iohannis.

Președintele Republicii Portugalia se află într-o vizită oficială în România, la Batalionul 1 Instrucție ,,Olt” din Caracal. Vizita acestuia are loc în contextul unui dialog bilateral intens, la nivel înalt, dar și de lucru, și al unei coordonări strânse în cadrul Uniunii Europene și NATO.