Premierul, cu privire la protestul economiştilor şi contabililor: Am făcut toate modificările posibile

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, în contextul protestelor economiştilor şi contabililor, că Guvernul a făcut toate modificările posibile, și că ANAF are nevoie de digitalizare. Șeful Executivului a spus că „cu toţii ne dorim reforme şi de 30 de ani, tot timpul cedăm şi am ajuns primii la evaziune fiscală. eu nu-mi asum acest lucru”, a mai susținut prim-ministrul.

„Am făcut toate modificările posibile, nu sunt sancțiuni. (...) Cu toții ne dorim reforme. Când le implementăm, nu mai sunt bune. ANAF are nevoie de digitalizare după 30 de ani. De 30 de ani promitem acest lucru. Avem cea mai mare evaziune fiscală din Europa, avem cel mai mare gheb de TVA, iar când implementăm digitalizarea avem probleme. Cu adevărat trebuie să vedem, pe timpul implementării, să nu creăm mai multe probleme companiilor decât să face digitalizarea. Și eu am văzut că domnul ministru a avut aceste întâlniri mereu, dar nu putem ceda pentru a o mia oară, de 30 de ani tot timpul cedăm și am ajuns primii la evaziune fiscală din Europa. Eu nu-mi asum acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat cu privire la protestul din Piața Victoriei în privința e-TVA, și dacă vor mai exista modificări legislative.

Zeci de economişti protestează, luni, nemulţumiţi de "ritmul şi haosul din legislaţia fiscală", solicitând totodată schimbări fundamentale în politica fiscală a ţării.

Aceştia folosesc vuvuzele şi afişează pancarte pe care scrie: "Fără haos fiscal, vrem un sistem normal!", "Digitalizare adevărată, nu birocraţie exagerată!", "E-tva România nu te vrea!", "E-tva nu-i pentru ţara mea!", "Legi clare şi corecte, fără măsuri nedrepte!", "Nu vrem legi peste noapte, vrem transparenţă şi dreptate!", "Fără haos în fiscalitate, vrem stabilitate!", "Transparenţă şi respect, nu doar legi fără efect!", "Vrem normalitate, nu haos în acte!", conform Agerpres.

De altfel, contabilii şi economiştii au plecat în marş spre Ministerul Finanţelor, după ce o delegaţie a protestatarilor a ieşit de la discuţiile avute cu reprezentanţii Guvernului.

„Am fost ascultaţi. Revenim în două zile cu nişte detalii specifice, modificări şi propuneri concrete - şi sperăm că se va transmite mai departe mesajul nostru", a declarat, pentru AGERPRES, Valentina Saygo, economist, contabil şi antreprenor. Potrivit acesteia, întâlnirea a avut loc cu doi consilieri de stat, unul dintre aceştia fiind Ovidiu-Nicolae Gheorghe, Consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

Patronatul Antreprenorilor Contabili din România (PACR) au anunțat că vor protesta luni în Piaţa Victoriei din Capitală, pentru a atrage atenţia asupra climatului economic marcat de „haos legislativ şi incertitudine fiscală”, solicitând totodată schimbări fundamentale în politica fiscală a ţării.