Ciolacu, despre Ordonanța Antidrog: Trebuie găsite soluţii ca să nu abandonăm lupta, dar nici să facem nedreptate

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că trebuie găsite soluţii ca să nu se abandoneze lupta împotriva drogurilor ca urmare a criticilor aduse ordonanței antidrog, și va purta discuții cu miniștrii pe tema modificărilor legislate, iar o decizie va fi luată în şedinţa de Guvern de joi. Liderul PSD a afirmat că răspunsul INML la testul anti-drog trebuie să fie gata între 48 de ore şi 72 de ore.

„Astăzi, din acest moment merg la Guvern şi am întâlnire cu ministrul Transporturilor, discutăm şi despre Valea Olltului şi de Tarom, am cu ministrul Finanţelor, cu domnul Boloş, am întâlnire cu domnul vicepremier şi ministrul de Interne, cu ministrul Energiei şi cu ministrul Fondurilor Europene. (Discutăm - n.r.) toate problemele şi vedem ce punct trebuie să modificăm joi, în şedinţa de guvern, cu aplicarea legii. Totuşi, trebuie găsită soluţia ca să nu abandonăm lupta împotriva drogurilor, categoric, dar nici să facem o nedreptate prin această luptă, unor oameni nevinovaţi. În primul rând, categoric, răspunsul trebuie să fie între 48 de ore şi 72 de ore, de la INML. Astfel încât sub nici o formă..., -până acum se făcea imediat dosar penal, în urma testului făcut, deci toate aceste lucruri se vor lămuri joi”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, adăugând cu privire la achiziţia testelor că: „E o sumă simbolică pentru Guvernul României, una sau două milioane de euro”.

Întrebat ce ar trebui să facă şoferii care rămân fără permis deși au luat o simplă pastilă de răceală, premierul a răspuns că: „Nu s-a întâmplat până acum acest lucru”. „Știu și eu acest lucru știți și dvs. Dvs. îmi puneţi o întrebare ca şi cum s-ar întâmpla acest lucru. Joi vom lua măsurile ca acest lucru să nu se întâmple”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Consiliul superior de medicină legală critică OUG 84/2024 (ordonanța antidrog) precizând că nu este de acord cu o serie de prevederi ale acesteia care pot aduce atingere unor drepturi fundamentale, constituționale. Medicii legiști avertizează că actul normativ lasă loc de interpretări și abuzuri.