Predoiu, în cadrul întâlinirii cu Nancy Faeser: Schengen nu este un dosar important doar pentru România

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat, marți, la o întâlnire bilaterală cu ministrul Federal de Interne al Germaniei, Nancy Faeser, cu care a discutat inclusiv despre sprijinul acordat țării noastre pentru aderarea și cu frontierele terestre la spațiul Schengen, proces care speră să fie finalizat în 2024.

"Sunt onorat de această vizită pe care doamna ministru a făcut-o la invitația noastră. Este o vizită importantă pentru noi. Ministerul german de Interne este un partener important al Ministerului român de Interne. Am beneficiat de un sprijin constant al acestui minister în dosarele noastre importante, inclusiv în dosarul Schengen. (...) Am discutat dosare importante pentru noi dar și pentru construcția europeană. Am abordat aceste dosare din dublă perspectivă: bilaterală și europeană. Spre exemplu așa cum am subliniat în discuțiile noastre Schengen nu este un dosar important doar pentru România, este un dosar important pentru Europa şi rezolvarea lui în anul 2024 va demonstra coeziunea europeană şi faptul că acest proiect funcţionează, într-un context în care un curent din ce în ce mai important antieuropean se face auzit în multe state din Europa. România îndeplineşte criterii tehnice de 14 ani. Ne bucurăm că anul trecut s-a făcut un pas important, găsind o cale comună de rezolvare şi colegii austrieci, puternic sprijiniţi de ţările europene şi de Comisia Europeană, puternic sprijiniţi de Germania, şi am reuşit ca să generăm decizia Consiliului din decembrie 2023, dar acest pas trebuie continuat cu următorul, privind frontierele terestre", a declarat Cătălin Predoiu, într-o conferinţă de presă cu ocazia unei întâlniri bilaterale cu ministrul Federal de Interne al Germaniei, Nancy Faeser.

Cătălin Predoiu crede că România va finaliza aderarea completă la spațiul Schengen în acest an.

"Istoria Schengen a cunoscut și alte exemple de state care au intrat în etape cu frontierele în spațiul Schengen. Istoria Schengen nu cunoaşte niciun exemplu în care un stat să fi rămas doar cu o parte din frontiere în Schengen şi cu altele în afara Schengen. Și credem că istoria va fi confirmată în acest an, 2024, şi România va finaliza acest dosar cu sprijinul statelor membre, al Comisiei şi într-o bună cooperare cu Austria", a spus Predoiu

Ministrul de Interne a afirmat că țara noastră performează în combaterea migraţiei ilegale și a menționat că „dialogul bun” cu Austria a contribuit la decizia privind aderarea parțială a României la Schengen, și că „nu vom schimba tactica”.

"Cooperăm foarte bine pe combaterea migrației ilegale. România performează la vârf în Europa în combaterea migraţiei ilegale. O demonstrează nu numai cifrele noastre, ci şi cifrele Frontex, cifrele Comisiei Europene publicate periodic în Eurobarometrul Schengen, dar şi cifrele bilaterale ale vecinilor noştri. Am confirmat acest lucru inclusiv cu domnul ministrul Karner acum două - trei săptămâni. Așa cum mă așteptam, și pentru Germania, și pentru alte state membre, dialogul bun pe care îl avem cu colegii austrieci a contribuit la soluţia de anul trecut şi va fi o bază şi pentru soluţia mai departe pentru frontierele terestre. Aceasta este modalitatea europeană de lucru şi noi am exersat-o cu succes anul trecut. Şi, ca la fotbal, nu schimbăm tactica ce ne-a adus un rezultat", a precizat Predoiu.

Faeser: Sprijinim aderarea completă a României la spaţiul Schengen

Ministrul federal de Interne al Germaniei, Nancy Faeser, a subliniat că Germania sprijină aderarea completă a României la spaţiul Schengen.

"Aș dori să subliniez foarte clar faptul că sprijinim în continuare aderarea completă a României la spaţiul Schengen şi cu graniţele terestre. Schengen este o realizare importantă a proiectului nostru european. Și acuma este foarte important să arătăm solidaritate şi forţă. Compromisul pe care l-a menţionat deja domnul ministru, cu Austria, care a intrat în vigoare acum două săptămâni, cu aderarea cu graniţele maritime şi aeriene, a intrat deja în vigoare. Nu este suficient, după cum a spus și domnul ministru, vorbim de 14 ani în care România a îndeplinit toate condiţiile şi următorul pas trebuie să fie aderarea completă. De aceea va exista în continuare întregul sprijin al cancelarului federal şi al meu în vederea aderării complete a României la spaţiul Schengen", a declarat Faeser.

Predoiu: Am pus bazele unei intensificări a cooperării româno-germane

Ministrul de Interne a subliniat câteva dintre temele discutate și a afirmat că au fost puse bazele unei intensificări a cooperării României cu Germania, pe mai multe paliere.

„Am discutat despre creșterea cooperării polițienești, am avut un sprijin important în colegii germani, în rezolvarea unor cauze importante pentru noi, anul trecut.(...)De asemenea, polițiștii români au ajutat colegii germani în rezolvarea unor cazuri de crimă transfrontalieră. Am discutat să ridicăm această cooperare , să schimbăm mai multe informații împreună despre crimă organizată, să creștem numărul de polițiști care lucrează în echipe mixte și să intensificăm dialogul la vârf între polițiile noastre, inclusiv reprezentanții BCA. De asemenea am discutat despre cooperarea în domeniul protecției civile, unde ambele țări au aparate foarte puternice, recent s-a semnat un acord de cooperare care să ne ajute să multiplicăm rezultatul eforturilor noastre combinând dotările logistice și atrăgând mai mult sprijin din partea Comisiei Europene.

Am mulțumit doamnei ambasador pentru sprijinul acordat în Republica Moldova nu numai de dată recentă și de lung termen în spate. Pentru noi evoluția pe calea europeană a Republici Moldova inclusiv sub aspectul întăririi siguranței și ordinei publice a statului de drept sunt importate.(...) În general am pus bazele unei intensificări a cooperării noastre. Ne-am înțeles pe toate subiectele. Am discutat soluții concrete, si sunt extrem de fericit să putem contribui împreună la dezvoltarea parteneriatului nostru cu Germania”, a mai spus Predoiu.