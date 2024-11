Portret de candidat. Elena Lasconi, jurnalista devenită primar care se vrea prima femeie președinte

Elena Lasconi, primar al Câmpulungului și lider USR, candidat principal la funcția de președinte al țării, a stârnit controverse din cauza pozițiilor sale contradictorii și a unor neclarități legate de studiile universitare.

Elena Valerica Lasconi, născută pe 20 aprilie 1972, în Hațeg, județul Hunedoara, este o politiciană română care a făcut carierǎ atât în jurnalism, cât și în administrația publică locală. În prezent, primar al orașului Câmpulung, județul Argeș, și președinte al Uniunii Salvați România (USR), Lasconi își construiește o carieră în politică. În momentul actual este candidatul USR la alegerile prezidențiale.

Copilăria și educația

Elena Lasconi provine dintr-o familie modestă, a absolvit liceul la Colegiul Pedagogic Național „Queen Marie” din Deva în 1990, iar ulterior a continuat studiile la Universitatea Ecologică Traian din Deva, obținând în 2001 diploma în Turism și Management Comercial.

În 1999, a absolvit BBC School of Television, o experiență care a marcat începutul carierei sale în jurnalism, iar în 2007 a devenit evaluator al competențelor profesionale, certificat de Centrul Național pentru Formarea și Îmbunătățirea Antrenorilor (CNFPA), potrivit CV-ului public. Din 2019 până în 2020, Lasconi a urmat cursuri la Bruxelles și în România despre legislația fondurilor structurale și de investiții europene.

Cariera în jurnalism

Cariera Elenei Lasconi în jurnalism a fost una activă și diversificată, cu o experiență de peste două decenii în mass-media. Începând din 1996, a lucrat la Pro TV, unde a fost reporter, producător, corespondent de război și prezentator de știri. A acoperit evenimente internaționale majore, de la conflictele din Kosovo și Afganistan până la tragedii cum ar fi cutremurul din Turcia din 1999.

Înainte de a ajunge la Pro TV, Elena Lasconi a avut o experiență și în radio, fiind regizor de programe și gazdă la Radio T5 ABC din Hațeg.

Elena Lasconi a declarat la Adevărul Live că a început să lucreze de la vârsta de 18 ani.

”Nu am ascuns niciodată lucruri legate de cariera mea. Am vândut și biscuiți, am fost inclusiv vânzătoare de piese auto, am avut inclusiv un magazin împreună cu prietenii mei care sunt plecați acum în America și care îmi spuneau că dacă aș fi plecat și eu aș fi fost multimilionară acum, pentru că muncesc foarte mult și sunt o persoană serioasă”, a precizat Elena Lasconi.

Primarul Câmpulungului

Intrarea Elenei Lasconi în politică a venit în 2020, când a fost aleasă primar al orașului Câmpulung, în județul Argeș, în fața unui adversar din partea PSD, Liviu Țâroiu.

În acest an a fost realeasă primar al Câmpulungului cu un procent de 69,58%.

Ascensiunea Elenei Lasconi în politica națională a fost rapidă. În iunie 2024, după demisia lui Cătălin Drulă din funcția de președinte al USR, Lasconi a fost aleasă președinte al partidului cu un scor zdrobitor de 68,14%, obținând 7.701 din cele 11.333 de voturi exprimate.

Scandaluri și controverse

Elena Lasconi a fost implicată în mai multe controverse de-a lungul carierei sale. Una dintre cele mai notabile a fost poziția sa inițială pro-familie tradițională în cadrul referendumului din 2018, ceea ce a generat tensiuni atât în interiorul USR, cât și în relația cu fiica ei, membră a comunității LGBTQ+.

O altă controversă a apărut în legătură cu studiile sale universitare. Elena Lasconi a menționat că a urmat cursurile Universității Ecologice din Deva, la Facultatea de Management, însă instituția respectivă nu avea autorizarea necesară pentru a organiza examene de licență. În acest context, studiile sale nu au fost finalizate complet. Lasconi a explicat notele slabe prin faptul că muncea intensiv în televiziune și era o „mamă singură cu un copil de crescut”.

În 2024, în ziua în care a fost aleasă președinte al USR, Lasconi și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale. După depunerea candidaturii la BEC, s-a poziționat ca fiind aproape de „popor”, vorbind despre „România noastră”, Dumnezeu și Revoluție, ceea ce a stârnit unele reacții în spațiul public.

Viața personală

Elena Lasconi este cunoscută și pentru viața sa personală discretă, dar totodată puternic legată de valori tradiționale. La 18 ani, s-a căsătorit pentru prima dată, iar după divorțul din acest mariaj, a crescut singură o fiică, Oana. La 40 de ani, s-a recăsătorit cu Cătălin Georgescu, un bărbat pe care l-a întâlnit în cadrul unor cursuri de limba engleză organizate de British Council. Cuplul nu are copii împreună la acest moment.