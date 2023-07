Cine e Simona Bucura-Oprescu, propunerea pentru Ministerul Muncii. Deputata are două arme de vânătoare cu lunetă

Simona Bucura-Oprescu este alegerea lui Marcel Ciolacu pentru Ministerul Muncii, fiind trimisă propunerea lui Klaus Iohannis. Deputata din PSD nu are în declarația de avere vreo casă sau apartament, dar are două arme de vânătoare.

Simona Bucura-Oprescu este la al treilea mandat de parlamentar, prima dată fiind aleasă deputată în 2012, pe vremea USL. Înainte de a ajunge în Camera Deputaților, în perioada 2011-2012 Bucura-Oprescu a fost vicepreședintă a CJ Argeș.

În perioada 2005-2010 a fost general manager la firma TOP IMAGE, care se ocupa cu producția publicitară. Bucura-Oprescu a terminat Facultatea de Științe Economice de la Universitatea de stat din Craiova, apoi un master la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, de Relații Internaționale și Programe Europene. Nu în ultimul rând, a făcut cursuri postuniversitare la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Cum arată declarația de avere

Simona Bucura Oprescu nu are pe numele său vreun apartament, casa sau teren, dar are un autoturism din 2019 și două arme de vânătoare cu lunetă, amândouă estimate la câte 6.000 de euro.

În contul curent are, potrivit ultimei declarații de avere, 62.786 de lei, precum și 14.202. De asemenea, are două depozite în leu, unul de circa 10.200 de lei și unul de 50.000 de lei. Deputata a împrumutat o persoană fizică cu 18.000 de euro și are două credite, de 50.000 de lei și unul de 44.000 de lei.

La capitolul venituri, Simona Bucura-Oprescu are are indemnizația de la Camera Deputaților, de 141.636 de lei.

Bucura-Oprescu provine din filiala PSD Argeș, o organizație care la ultimele alegeri a avut un scor ridicat, dar care nu a avut reprezentare la nivel de miniștri. În schimb, au trimis oameni în funcții-cheie, cum a fost cazul unuia din secretarii de stat de la Ministerul Dezvoltării.

Prezentarea lui Ciolacu

„Doamna Bucura este preşedinta comisiei de administraţie din Parlament, cu experienţă clară în această zonă şi doamna Intotero a mai fost ministru o perioadă de timp şi secretar de stat la Ministerul de Externe şi preşedinta comisiei de învăţământ. Sunt două doamne atât cu activitate politică dar şi cu activitate în Parlament”, a afirmat Marcel Ciolacu, președintele PSD, despre cele două doamne propuse pentu funcția de ministru.