Plângere penală pe numele lui George Simion. Reacția președintelui Autorității Electorale Permanente la planul AUR cu apartamentele ieftine VIDEO

Toni Greblă, liderul Autorității Electorale Permanente, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că instituția la cârma căreia se află a fost înștiințată cu privire la contractele parafate de președintele AUR, George Simion, care s-a angajat să le dea românilor locuințe la 35.000 de euro.

„Autoritatea Electorală Permanentă are în acest domeniu, în principal, următoarele argumente: verifică sursa veniturilor fiecărui partid politic și verifică modul în care acestea sunt cheltuite. Sunt cheltuite într-un anume fel înainte de campania electorală, sunt cheltuite mai strict reglementat în timpul campaniei electorale. Nu putem vorbi de cheltuieli electorale decât în timpul campaniei electorale, care nu a început. Acum, probabil, fiecare competitor politic își promovează imaginea, programul politic... Fiecare, respectând legea, poate să aleagă acea modalitate de promovare a partidului, a oamenilor, fără să facă vorbire de un anume tip de alegeri sau de o anume persoană care va candida la o anumită funcție. Drept urmare, în această perioadă nu putem vorbi de campanie electorală. Modul în care un partid își face imaginea e atributul altor instituții”, a declarat președintele AEP.

„Vom face o analiză”

În cursul aceleiași conferințe de presă, Toni Greblă a susținut că nu își dorește să se implice în disputele politice electorale.

„Am primit și noi sesizări. Vom face o analiză în funcție de atribuțiile pe care AEP le are asupra modului cum sunt cheltuite sume de bani de către partid, de către competitorul respectiv și vom face public imediat rezultate verificării”, a mai precizat liderul AEP.

George Simion a susținut că își dorește ca toți românii să fie proprietari pe pământul lor. Liderul AUR a promis că locuințe noi, cu toate utilitățile, vor fi construite în cartiere noi cu şcoli, grădiniţe şi spitale, la un preţ de 35.000 de euro (2 camere), 50.000 de euro (3 camere) şi 75.000 (4 camere), cu dobândă 0%. Asta deși nu intră în atribuțiile președintelui să asigure locuințe oamenilor.

„Îmi doresc ca toţi românii să fie proprietari pe pământul lor, pe casa lor. Românii sunt proprietari chiar mai mult decât media europeană, doar că proprietari sunt părinţii, bunicii noştri. Generaţia mea nu, stă în chirii sau este îndatorată la bănci. Propunem refinanţarea tuturor creditelor imobiliare, în funcţie de suprafaţa pentru care românii s-au îndatorat", a declarat președintele AUR.

George Simion s-a ales cu plângere penală

Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a depus joi, 25 iulie, plângere penală împotriva lui George Simion. Deputatul Muraru îl acuză pe liderul AUR de „înșelăciune”.

„Am sesizat astăzi oficial Procurorul General privind faptele de înșelăciune ale AUR și anchetarea lui George Simion, cu referire la contractul pe care românii îl semnează și colectarea frauduloasă de date cu caracter personal”, a anunțat Alexandru Muraru într-o postare pe Facebook.

Președintele PNL Iași consideră că AUR strânge datele de contact ale românilor pentru a le utiliza în campania electorală.

„AUR colectează datele de contact cât și cele personale ale celor care sunt păcăliți de aceste promisiuni nerealiste și le folosește ulterior pentru a-și face campanie electorală. Aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a legislației privind protecția datelor personale și o manipulare a cetățenilor prin dezinformare și înșelăciune.

În acest caz, George Simion a indus în eroare cetățenii români, promițându-le beneficii financiare și locative fictive în schimbul datelor lor personale care ulterior vor fi folosite pentru strângerea de semnături în vederea candidaturii la alegerile prezidențiale. Ceea ce face AUR reprezintă o inducere în eroare a publicului și un mod de a obține date personale prin mijloace frauduloase.

Prețul propus pentru locuințele de 35.000 de euro este mult sub costul real de construcție, estimat la 1.000 – 1.200 euro pe metru pătrat. Un apartament de 50-52 mp are un cost minim de 50.000 – 60.000 de euro, fără a include costurile terenului și infrastructurii. Dacă adăugăm și aceste cheltuieli, ajungem la un cost mediu de 70.000 euro. Această diferență, dacă ar fi achitată de la bugetul de stat, pentru cele 1 milion de locuințe propuse de escrocheria AUR, ar însemna 35 miliarde euro! 35 miliarde euro reprezintă aproximativ 29,56% din veniturile bugetare ale României pentru anul 2024. 35 miliarde euro reprezintă aproximativ 25,74% din cheltuielile bugetare ale României pentru anul 2024. Totodată, promisiunea dobânzii zero pentru refinanțarea creditelor ipotecare este imposibilă în contextul actual al pieței financiare. Băncile nu pot împrumuta bani fără dobândă fără a-și acoperi costurile operaționale și de risc. Această escrocherie numită contractul Simion este de fapt o minciună generalizată prin care sunt mințiți cetățenii în schimbul accesării datelor personale ale acestora”, se mai arată în postarea cu pricina.

Punctul de vedere al AUR

Partidul AUR a transmis prin avocatul Georgiana Teodorescu, membru si europarlamentar AUR, un punct de vedere:

„Nu este o noutate ceea ce face Alexandru Muraru, cel pe care maestrul Ion Cristoiu îl numea, peiorativ, păduchele. Încearcă tot timpul să denigreze AUR, să inventeze tot felul de acuzații la adresa noastră.

Să ne aducem aminte că domnul Muraru din extremiști și din tot felul de astfel de etichetări nu a scos AUR în ultimii ani. Domnul Muraru este politolog și istoric, NU și jurist. Îi recomandăm să citească contractul semnat de președintele AUR, George Simion, cu românii, dar ar fi puțin inutil, neavând studii juridice. Probabil nu ar înțelege absolut nimic.

Pentru infracțiunea de înșelăciune despre care vorbește domnia sa, în totală necunoștință de cauză, este nevoie de existența unei pagube materiale. Or în cazul de față, nu numai că nu pricinuim pagube românilor, ba chiar din contră, încercăm să îi ajutăm să cumpere locuințe la prețuri rezonabile.

Cred că domnul Muraru ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate ca politician și să nu aglomereze inutil Parchetele cu plângeri lipsite de fundament. Sunt destule infracțiuni grave în țara asta de cercetat și procurorii au destul de muncă în spețe reale, care chiar pun societatea în pericol. Îmi place să cred că s-a închis pagina de istorie a României în care se schimbau guverne sau șefi de instituții cu ajutorul procurorilor.

Dacă domnul Muraru este atât de îngrijorat de binele românilor, cum se arată, îi recomandăm să se alăture planului nostru sau să găsească și ei, la PNL, un proiect similar prin care să încerce să ajute românii cu locuințe la prețuri rezonabile. Atât de tare îi sperie Planul Simion încât acum fac plângeri penale. Fix înainte de alegerile europarlamentare au pornit un dosar legat de strângerea de semnături. Acum vin și audiază membrii și simpatizanții AUR, încercând să-i descurajeze în a ne susține. Mai fac un dosar de data asta, pe planul Simion. Absolut toate manevrele astea sunt pentru a elimina AUR de pe scena politică, de a bloca candidatura lui George Simion la prezidențiale”.