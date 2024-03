Piedone deschide lista PUSL la europarlamentare. Cine sunt candidații la primăriile de sector

Preşedintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal, Cristian Popescu-Piedone, a anunţat că va deschide lista de candidaţi PUSL pentru alegerile europarlamentare. De asemenea, au fost anunțați și mai mulți candidați de la sectoarele din București.

Reprezentantul PSUL a precizat că va candida atât pentru alegerile europarlamentare, cât şi pentru Primăria Capitalei. „Cu siguranţă că, dacă sunt locomotivă, pe cine să pui? Pui vagonul-restaurant în faţa locomotivei? Nu. Pui locomotiva. Cu siguranţă, voi fi primul pe listă la europarlamentare. Cu siguranţă, Partidul Umanist Social Liberal merge singur, pe liste proprii, la alegerile europarlamentare. Negocierea cu partidele ia-mă nene şi pe mine s-a închis", a declarat el, duminică, într-o conferinţă de presă, întrebat dacă pe 9 iunie va avea dublă candidatură, la Primăria Capitalei şi la alegerile europarlamentare, potrivit Agerpres.

Piedone a adăugat că, dacă „vreun nume sonor" din PUSL se va afla pe lista de candidaţi la alegerile europarlamentare a altui partid, „trebuie să îşi dea demisia din PUSL şi nu mai vine niciodată”, aluzie la Maria Grapini, și în prezent europarlamentare PUSL, dar aleasă pe listele PSD, unde i s-a pregătit un loc eligibil, potrivit informațiilor „Adevărul”.

Candidați cerți de la PUSL la sectoarele 1, 3, 5 și 6

Partidul Umanist Social Liberal și-a anunțat oficial candidații pentru Primăria Municipiului București și pentru primăriile de sector.

Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost desemnat candidat pentru Primăria București. Actualul primar al Sectorului 5 a anunțat candidații pentru primăriile de sector și a explicat strategia PUSL pentru alegerile locale.

„La Sectorul 1 – Liviu Negoiță. La Sectorul 2 nu vom desemna încă un candidat, așteptăm să vedem candidații celorlalte partide. La Sectorul 3 îl propunem pe Vasile Negrilă. La Sectorul 4 avem o alianță cu PSD din 2020, valabilă și astăzi, îl susținem pe actualul primar, Daniel Băluță. La Sectorul 5 va candida Vlad Popescu Piedone, iar la Sectorul 6 va candida Bogdan Pintileasa”, a spus Cristian Popescu Piedone, potrivit unui comunicat de presă.

„Am fost primar al Sectorului 3 timp de două mandate, cunosc administrația Bucureștiului, iubesc acest oraș și cred că este cea mai grea perioadă pe care o traversează după Revoluție, cu primarul Nicușor Dan. Cred că bucureștenii au o șansă unică de a schimba lucrurile, alături de colegul meu Cristian Popescu Piedone. După ce bucureștenii au pierdut patru ani, ei își caută încă un candidat. Noi avem acum o șansă să alegem un profesionist. La Sectorul 1 imaginați-vă că are un buget de cinci ori mai mare decât Sectorul 5. Dar are și astăzi străzi fără utilități. Îmi doresc să readucem Sectorul 1 acolo unde îi este locul. Nu îmi plac scandalurile și știu că locuitorii Sectorului 1 au avut parte doar de scandaluri. Sunt oameni extraordinari acolo, care merită mai mult”, a punctat Liviu Negoiță.

Vasile Negrilă, candidatul PUSL pentru Primăria Sectorului 3 vine tot din zona administrației locale. „Aventura mea în administrație a început alături de Cristian Popescu Piedone, omul căruia îi datorez tot ceea ce știu în acest domeniu. Sunt un soldat disciplinat și acolo unde sunt trimis îmi fac treaba cât mai bine. Știu ce înseamnă munca pentru cetățean și pentru comunitate, să fii alături de ei și să le respecți dorințele. Astăzi sunt aici pentru că vreau să câștig alături de Cristian Popescu Piedone”, a subliniat Vasile Negrilă.

Vlad Popescu Piedone a vorbit despre provocările pe care le aduce candidatura sa și despre importanța continuării proiectelor demarate la Sectorul 5. „Suntem o echipă unită și puternică, sunt onorat să am susținerea acesteia. Lupta a devenit tot mai strânsă, vor fi oameni care vor încerca să ne dezbine. Dar noi îi avem alături de noi pe cetățeni. Fapte, nu vorbe! Noi nu promitem, facem. Locomotiva partidului, Cristian Popescu Piedone, ne-a arătat că doar prin muncă putem câștiga încrederea cetățenilor. Oamenii sunt alături de noi, să nu-i dezamăgim și să continuăm să facem imposibilul posibil”, a spus Vlad Popescu Piedone.

Dezamăgit de cum merg lucrurile în Sectorul 6, Bogdan Pintileasa este convins că poate schimba în bine lucrurile. „Am intrat în această cursă din cauza ipocriziei celor de la Primăria Sectorului 6. Vin, promit multe, dar fac doar jumătăți din proiectele începute deja, nimic mai mult. Cinematograful „Favorit”, proiectul „Locuințe pentru tineri”, nu sunt nici astăzi gata. Am încredere că pot și am încredere în oameni”, a transmis Bogdan Pintileasa.