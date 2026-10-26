 Peiu (AUR) spune că „PSD-ul trebuie să hotărască ce vrea” cu reforma administrativă: „Este o manevră de a evita discuţia despre situaţia de acum” | adevarul.ro
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Peiu (AUR) spune că „PSD-ul trebuie să hotărască ce vrea” cu reforma administrativă: „Este o manevră de a evita discuţia despre situaţia de acum”

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Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a criticat luni poziția PSD în privința reformei administrativ-teritoriale, susținând că social-democrații trebuie să decidă dacă doresc dezbaterea proiectului în Parlament sau dacă optează pentru angajarea răspunderii Guvernului.

Peiu a cerut PSD să clarifice direcția pe care dorește să o urmeze în privința reformei
Peiu a cerut PSD să clarifice direcția pe care dorește să o urmeze în privința reformei Foto: Mediafax

Potrivit senatorului AUR, actuala discuție riscă să transfere dezbaterea asupra unei reforme cu efecte pe termen lung și să evite problemele bugetare imediate.

„PSD-ul trebuie să hotărască ce vrea. Prima oară a propus o comisie parlamentară pentru reforma administrativă şi acum vine şi propune exact opusul, adică asumarea răspunderii Guvernului”, a declarat, într-o conferință de presă susținută la Parlament, Petrișor Peiu, citat de Agerpres.

În opinia liderului senatorilor AUR, reforma administrativă nu ar produce efecte imediate asupra finanțelor publice.

Peiu a catalogat inițiativa drept o încercare de mutare a atenției către un orizont mai îndepărtat.

„Deocamdată, asta este o manevră de a evita discuţia despre situaţia de acum şi a o muta peste doi ani”, a afirmat liderul grupului senatorial AUR.

Petrișor Peiu a cerut PSD să clarifice direcția pe care dorește să o urmeze în privința reformei.

„Vrea PSD-ul să discute serios reforma administrativă? Prima oară să hotărască dacă o face în Parlament sau vrea să facă asumarea răspunderii”, a spus senatorul.

AUR cere prioritizarea pensiilor

Liderul AUR a legat discuția despre reforma administrativă de situația bugetară și de opțiunile politice pe care Executivul trebuie să și le asume în perioada următoare.

„Trebuie făcută o alegere politică - asta face un Guvern. Decide ce cheltuieli le face azi şi ce cheltuieli le face mâine”, a declarat Peiu.

În opinia sa, dacă Guvernul dorește să mențină actuala lege a pensiilor și să protejeze pensionarii cu venituri mici, trebuie să renunțe la alte cheltuieli considerate neurgente.

„Dacă vrem să păstrăm 2-3 milioane de oameni de pensionari care au pensia sub nivelul de supravieţuire, alegem viaţa pensionarilor şi renunţăm la cheltuieli care nu sunt urgente”, a afirmat senatorul.

Totodată, Peiu a cerut clarificări și din partea Ministerului Finanțelor cu privire la angajamentele asumate de Guvern, amintind că premierul Luca Niculescu s-a angajat prin programulul de guvernare să nu majoreze taxele în anul următor.

Critici referitoare la respingerea proiectului privind dividendele

În aceeași conferință, deputatul AUR Lucian Mușat a acuzat partidele din coaliția de guvernare că resping sistematic inițiativele legislative ale formațiunii.

„Iniţiativele legislative depuse de către noi sunt respinse pe bandă rulantă, oricât de bune ar fi ele”, a declarat parlamentarul.

Mușat s-a referit la proiectul AUR care prevedea reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8%, respins recent de Senat.

„Ar fi fost bine ca această lege să fie admisă şi sperăm că votul se va schimba în Camera Deputaţilor”, a spus deputatul, argumentând că actualul nivel al impozitului descurajează retragerea și reinvestirea capitalului în economie.

Amintim că Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea aparatului guvernamental.

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