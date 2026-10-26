Peiu (AUR) spune că „PSD-ul trebuie să hotărască ce vrea” cu reforma administrativă: „Este o manevră de a evita discuţia despre situaţia de acum”
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a criticat luni poziția PSD în privința reformei administrativ-teritoriale, susținând că social-democrații trebuie să decidă dacă doresc dezbaterea proiectului în Parlament sau dacă optează pentru angajarea răspunderii Guvernului.
Potrivit senatorului AUR, actuala discuție riscă să transfere dezbaterea asupra unei reforme cu efecte pe termen lung și să evite problemele bugetare imediate.
„PSD-ul trebuie să hotărască ce vrea. Prima oară a propus o comisie parlamentară pentru reforma administrativă şi acum vine şi propune exact opusul, adică asumarea răspunderii Guvernului”, a declarat, într-o conferință de presă susținută la Parlament, Petrișor Peiu, citat de Agerpres.
În opinia liderului senatorilor AUR, reforma administrativă nu ar produce efecte imediate asupra finanțelor publice.
Peiu a catalogat inițiativa drept o încercare de mutare a atenției către un orizont mai îndepărtat.
„Deocamdată, asta este o manevră de a evita discuţia despre situaţia de acum şi a o muta peste doi ani”, a afirmat liderul grupului senatorial AUR.
Petrișor Peiu a cerut PSD să clarifice direcția pe care dorește să o urmeze în privința reformei.
„Vrea PSD-ul să discute serios reforma administrativă? Prima oară să hotărască dacă o face în Parlament sau vrea să facă asumarea răspunderii”, a spus senatorul.
AUR cere prioritizarea pensiilor
Liderul AUR a legat discuția despre reforma administrativă de situația bugetară și de opțiunile politice pe care Executivul trebuie să și le asume în perioada următoare.
„Trebuie făcută o alegere politică - asta face un Guvern. Decide ce cheltuieli le face azi şi ce cheltuieli le face mâine”, a declarat Peiu.
În opinia sa, dacă Guvernul dorește să mențină actuala lege a pensiilor și să protejeze pensionarii cu venituri mici, trebuie să renunțe la alte cheltuieli considerate neurgente.
„Dacă vrem să păstrăm 2-3 milioane de oameni de pensionari care au pensia sub nivelul de supravieţuire, alegem viaţa pensionarilor şi renunţăm la cheltuieli care nu sunt urgente”, a afirmat senatorul.
Totodată, Peiu a cerut clarificări și din partea Ministerului Finanțelor cu privire la angajamentele asumate de Guvern, amintind că premierul Luca Niculescu s-a angajat prin programulul de guvernare să nu majoreze taxele în anul următor.
Critici referitoare la respingerea proiectului privind dividendele
În aceeași conferință, deputatul AUR Lucian Mușat a acuzat partidele din coaliția de guvernare că resping sistematic inițiativele legislative ale formațiunii.
„Iniţiativele legislative depuse de către noi sunt respinse pe bandă rulantă, oricât de bune ar fi ele”, a declarat parlamentarul.
Mușat s-a referit la proiectul AUR care prevedea reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8%, respins recent de Senat.
„Ar fi fost bine ca această lege să fie admisă şi sperăm că votul se va schimba în Camera Deputaţilor”, a spus deputatul, argumentând că actualul nivel al impozitului descurajează retragerea și reinvestirea capitalului în economie.
Amintim că Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea aparatului guvernamental.