Oana Lasconi regretă declarațiile la adresa mamei sale: „Regret felul în care am făcut-o” / Ce spune despre intrarea în politică

Fata Elenei Lasconi, Oana Lasconi, a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a afirmat că regretă declarațiile făcute sâmbătă, referitoare la votul mamei sale la Referendumul pentru familia tradițională din 2018. Mai mult, a subliniat că nu e interesată de politica din România.

„Aș vrea să spun că regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim”, a transmis Oana, fata Elenei Lasconi.

„Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine. Dar o lecție pe care vă jur că am învățat-o.”

Prin intermediul postării de pe Instagram, Oana a transmis mulțumiri celor care au susținut-o în această perioadă. „În primul rând aș vrea să le mulțumesc celor care mi-au arătat susținere în perioada asta dificilă. Vă apreciez din toată inima.”

„Politica din România este mult prea struțo-cămilă ca să am eu ce să caut în ea”

Pe lângă regretul făcut public cu privire la declarațiile împotriva mamei sale, Oana Lasconi a transmis că deși a fost acuzată că s-a folosit de acest pretext pentru a intra în politică, dorința ei este doar de a susține comunitatea LGBTQ+.

„Unii au spus că am folosit asta drept rampă de lansare în politică. Permiteți-mi să vă liniștesc, politica din România este mult prea struțo-cămilă ca să am eu ce să caut în ea. Din punct de vedere ideologic mi se pare un haos.”

„Ce îmi doresc din toată inima să fac este să susțin comunitatea LGBTQ+. Îmi doresc să oprim acest scandal, să-l încheiem și să pornim un dialog. (...) M-am gândit zilele astea și la generațiile mai vechi LGBTQ+ care au suferit văzând că e criminalizat felul în care ele există. Trebuie să ne folosim vocea și pentru ei, nu numai pentru tinerii LGBTQ+ din România.”

Oana Lasconi: „Nu o mai susțin pe mama din acest moment”

În cadrul unei emisiuni televizate, Elena Lasconi, cap de listă USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a transmis Lasconi în cadrul emisiunii.

Ea a fost criticată dur de către foștii colegi aflați acum la REPER, însă cea mai dură reacție a venit din partea fiicei sale. Într-o postre pe Instagram, Oana s-a declarat „în şoc şi absolut dezgustată”, afirmând: „Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie şi din acest motiv nu o mai susţin pe mama din acest moment”.

Ulterior, președintele USR Cătălin Drulă a anunţat că a avut o discuţie cu Elena Lasconi şi i-a cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Duminică seara, Biroul Naţional al USR a confirmat retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare. USR a transmis că Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin din partea partidului pentru a face, în continuare, performanță în administrație.