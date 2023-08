Ciolacu: Aveţi fraierul de serviciu care îşi asumă această reformă în sistemul bugetar

Premierul Marcel Ciolacu este de părere că reforma în sistemul bugetar trebuie făcută, afirmând că nu poate accepta ca un bugetar care câştigă peste 2.000 de euro să mai ia și vouchere de vacanță.

„Este evident că în sistemul bugetar trebuie să se facă o reformă. Trebuia să se facă această reformă de foarte mult timp. Am înţeles că nu şi-a asumat-o nimeni. (...) Aveţi fraierul de serviciu care-şi asumă această reformă. Eu nu mai pot să accept să existe instituţii paralele şi, când ai crize, cum a fost criza cu centrele groazei, să constaţi că aveau aceleaşi atribuţii cinci instituţii şi niciuna nu a făcut nimic şi se călcau pe picioare”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Șeful Guvernului a făcut referire și la beneficiile sectorului bugetar, susținând că un bugetar care câştigă peste 2.000 de euro nu ar trebui să mai ia vouchere de vacanţă. „Nu va fi tăiat niciun salariu în România, dar nici nu pot să accept să te duci la serviciu, să fii şef peste nişte posturi goale, vacante. (...) Marea majoritate, peste 70%, sunt bugetate. Eu nu pot să accept ca un ordonator de credite să vină la şeful lui, la director, să spună: 'domne', a făcut nişte economii extraordinare la anvelopa bugetară, la cheltuielile cu salariile'. De fapt, nu a făcut nicio economie... Şi, să spună: 'domnu' director, dacă tot am făcut economia asta - pe care nu am făcut-o - hai să o împărţim la sfârşit de an, să fie primă'. S-a terminat, eu nu pot să accept un bugetar care câştigă peste 2.000 de euro, eu, Marcel Ciolacu să-l alerg prin birou, să-l rog să mai ia şi vouchere de vacanţă. Voucherele de vacanţă sunt pentru cei cu venituri mici, trebuie să existe o echitate socială”, a mai arătat Ciolacu

„Vin şi spun fără nicio rezervă, avem cei mai mulţi ordonatori de credite din lume, fiecare ordonator de credite are în subordine director economic, serviciu de achiziţii publice (...) Vă spun că avem 16.000 de ordonatori de credite în România, nu se poate aşa ceva, nu se poate să ai 10 oameni şi să fii ordonator de credit. Nu mai poate continua România în acest fel (...) Măi oameni buni, nu desfiinţează nimeni niciun teatru, am văzut tot felul de ştiri, că se desfiinţează bibliotecile ... Domne', nu poate fiecare bibliotecă, dacă are 12 angajaţi, să fie ordonator de credit. Domne', cuplaţi-vă sub un singur director general, care e ordonatorul de credite. (...) Nu mai poate statul să susţină (...) când ai nişte semnale de alarmă, după pandemie, după împrumuturi de 200 de miliarde, după o datorie externă de aproape 50% (din PIB n.red.), pornită de la PSD de 35%, trebuie să fim corecţi, că nu pot să decontez eu”, a mai spus Ciolacu.

