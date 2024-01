Noi tensiuni în Coaliție. Ce-și reproșează, din nou, PSD și PNL

Pe fondul apropierii alegerilor, partidele aflate la guvernare reușesc tot mai puțin să mențină contrele în afara spațiului public. Membrii celor două formațiuni politice aflate la guvernare s-au contrazis și și-au lansat jigniri pe fondul problemelor din sistemul de sănătate și din agricultură.

„Am trăit s-o auzim și pe asta: ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila, ne spune că nu are el nicio atribuție în rezolvarea revendicărilor legitime ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriu. Mai are un pic și ne spune că e de datoria ministrului Agriculturii sau a ministrului Apărării să se întâlnească cu reprezentanții cadrelor medicale și să închidă această criză care pune în pericol sănătatea oamenilor. Această fugă perpetuă de responsabilitate și tendința de a evita orice decizie angajantă creează haos în sistem”, a scris senatoare Nicoleta Pauliuc pe Facebook.

Liberala a mai subliniat că „rolul unui ministru este de a rezolva problemele, nu de a le amâna până la calendele grecești”, afirmând că „nu e prima dată când se întâmplă așa: anul trecut, au fost ocolite normele de aplicare pentru Planul Național pentru Prevenirea şi Combaterea Cancerului (nici acum nu sunt toate); pe sfârșit de an, am avut spitale fără finanțare, iar Casa de Sănătate a ajuns să aibă datorii enorme către farmacii”.

Contre pe tema problemelor de la CNAS

„Oricât am încerca să punem alt diagnostic, realitatea obiectivă este că sistemul sanitar din România are de înfruntat provocări serioase. Ideea cǎ ar fi o problemă doar la CNAS este falsă câtă vreme instituția este în subordinea ministerului, iar ministrul Rafila este cel care a propus și susținut în Guvern și în Parlament bugetul CNAS pe 2024. Un bǎrbat de stat şi-ar asuma responsabilitatea, i-ar chema pe sindicaliști la discuții şi ar duce problema în Guvern, aşa cum este firesc. Fuga de responsabilitate nu este și nu poate fi o soluție niciodată”, a mai transmis senatoarea într-un mesaj publicat pe Facebook.

În replică, senatorul PSD Florian Bodog a susținut a criticat afirmațiile liberaalei, susținând că sunt mai degrabă mesaje de campanie, lansate cu scopul de a câștiga capital politic, în baza unui atac la adresa ministrului Sănătățții.

„Doamna Nicoleta Pauliuc, senator penelist, știe că se apropie alegerile și a pornit cu sorcova prin sat. Altfel nu îmi explic noul atac la adresa ministrului Alexandru Rafila, unul dintre cei care chiar luptă pentru interesul pacienților și al sistemului medical din România, inclusiv al medicilor de familie”, a transmis social-democratul într-o postare pe Facebook.

Florian Bodog a completat că „nu este prima dată când doamna senator, în goana după funcții, încearcă să câștige capital politic pe seama colegilor de coaliție și în general a celor care încearcă să guverneze mai bine țara aceasta decât au făcut-o alții în ultimii ani”.

Potrivit reprezentantului PSD, „afirmațiile doamnei senator la adresa ministrului Sănătății nu au legătură cu realitatea și sunt simple puseuri politicianiste”.

„Mai rău decât atât însă, sunt puseuri de incompetență! Ca senator român, ca senator care votează în plen, doamna de la PNL ar trebui să știe că finanțarea medicilor de familie se face exclusiv prin CNAS, cu un buget întocmit de colegul domniei sale, ministrul Finanțelor, tot penelist. La fel, doamna senator ar trebui să știe că CNAS nu se află în subordinea Ministerului Sănătății! Este trist că un membru al Parlamentului nu cunoaște legislația, motiv pentru care, cu respect, o invit pe doamna Pauliuc, pur și simplu, să citească legea”, a mai transmis social-democratul.

Critici privind gestionarea protestelor

Marian Mina, membru grupului PSD din Camera Deputaților a susținut, în urma unui comentariu al europarlamentarului referitor la situația actualaa protestelor fermierilor, că „Rareș Bogdan nu are niciun drept să dea lecții acestui Guvern și acestui premier despre ce trebuie sau nu făcut”.

„Un fermier român vinde într-o lună cât comandă Rolex Bogdan la o singură masă într-un restaurant de fițe! Atunci când mănânci doar burrata și mozzarella, nu mai știi ce înseamnă telemeaua și brânza de burduf românească! De asta și devii penibil când te duci în piața cu Rolex-ul la mână, ca într-o excursie, să adulmeci pătrunjelul”, a scris deputatul pe Facebook.

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat anterior la Realitatea TV că a fost o greșeală faptul că nu s-a vorbit cu protestatarii fermieri și transportatori în primele 48 de ore.

„Cei care au venit din Botoșani, din Satu Mare, din Brăila sau de la Caracal până aici cu tractoarele, nu au venit de fericiți, nu au venit de bine ce le este. Și cred că s-a greșit că nu s-a vorbit cu ei în primele 48 de ore. Faptul că nu au avut acces în București se poate discuta, dar așa cum Radu Vasile, Dumnezeu să-l odihnească, s-a dus și a stat cu demonstrații, așa cum Teodor Stolojan să-i dea Dumnezeu sănătate, a stat timp de 3 zile câte 16-17 ore cu cei care manifestau în Piața Victoriei sau în Piața Universității la acea vreme, așa cum Nicolae Ciucă, în luna iunie a stat nu mai puțin de 12 zile în negocieri în cele din urmă a ajuns la încheierea grevei profesorilor. Cred că la fel trebuia să procedeze și domnul Barbu. La fel trebuia să procedeze și domnul Grindeanu și toți ceilalți, pentru că de la 300 s-au făcut 3000 sau 30000″, a spus Rareș Bogdan.