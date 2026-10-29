Nicușor Dan, discuție telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Ce au discutat cei doi lideri

Președintele Nicușor Dan a avut joi, 29 octombrie, o convorbire telefonică cu Mohammed bin Salman, prințul moștenitor și prim-ministrul Arabiei Saudite. În cadrul discuției, Nicușor Dan a condamnat atacurile grupării Houthi asupra infrastructurii civile și a exprimat sprijinul României pentru eforturile de reducere a tensiunilor din regiune.

Nicușor Dan a avut joi o convorbire telefonică cu Mohammed bin Salman. Foto: presidency.ro

„Am exprimat solidaritatea României cu Arabia Saudită și cu poporul său și am condamnat cu fermitate atacurile Houthi asupra infrastructurii civile. Susținem eforturile Regatului de a reduce tensiunile”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat după convorbire.

Președintele a subliniat că amenințările la adresa libertății de navigație pot avea consecințe la nivel global, făcând o paralelă cu experiența României în regiunea Mării Negre.

„Știm din experiența Mării Negre că amenințările la adresa libertății de navigație au consecințe la nivel global. Protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare reprezintă un interes comun”, a precizat șeful statului.

România și Arabia Saudită vor să aprofundeze relațiile

Discuțiile dintre cei doi lideri au vizat și consolidarea relațiilor bilaterale, atât pe plan politic, cât și economic.

Nicușor Dan a afirmat că Arabia Saudită este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din regiunea Golfului și a evidențiat oportunitățile de cooperare dintre cele două state.

„De asemenea, am discutat despre aprofundarea relațiilor noastre politice și economice. Arabia Saudită este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din Golf și mai sunt multe lucruri pe care le putem realiza împreună”, a mai scris președintele.