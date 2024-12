Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „Ar fi absurd să candideze încă o dată”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat de ce crede că Elena Lasconi și Călin Georgescu nu ar trebui să participe la scrutinul care urmează să fie organizat în 2025.

Edilul Capitalei este de părere că „ar fi absurd ca alegerile să fie anulate din cauza lui Călin Georgescu și să candideze încă o dată”. Potrivit primarului, „votul din 24 noiembrie a fost expresia unei mari nemulțumiri”, pe care Georgescu a colectat-o „în mod întâmplător”.

„S-a schimbat ceva radical în România. Votul din 24 noiembrie a fost expresia unei mari nemulțumiri, a unei mari categorii de oameni, indiferent de domnul Georgescu. Întâmplător el a colectat această nemulțumire, dar a fost un mare vot împotriva a cum se întâmplă lucrurile în țară. În opinia mea, oamenii vor o schimbare radicală a modului în care se face administrație. (...) Ar fi un pic absurd ca alegerile să fie anulate din cauza lui și să candideze încă o dată”, a explicat Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă i-ar contesta candidatura la CCR, edilul Capitalei a răspuns că „nu crede că e nevoie”.

Ce spune despre candidatura Elenei Lasconi

La scrutinul din 24 noiembrie, Nicușor Dan a susținut-o pe candidata USR Elena Lasconi. Primarul Capitalei spune acum însă că speră la o retragere a candidatei USR.

„Am anunțat că voi vota un candidat de dreapta. Ludovic Orban s-a retras. Au rămas doi. Și pentru că între Elena Lasconi și Nicolae Ciucă am văzut că s-a format, câteva zile mai devreme, un curent în mediile sociale care a mers către Elena Lasconi, am considerat că Elena Lasconi are mai multe șanse să intre în turul doi (prezidențial) și am votat-o”, a relatat Nicușor Dan cu privire la alegerile anulate, refuzând să își explice alegerea din turul II, care trebuia să aibă loc pe 8 decembrie.

Acum însă, edilul afirmă că speră ca „Elena Lasconi să se retragă din scrutinul prezidențial”.

Candidatură independentă

Primarul Capitalei și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale organizate în 2025. Anunțul a venit pe fondul negocierilor coaliției pro-europene pentru susținerrea unui singur candidat. Edilul Capitalei nu se bucură însă de o susținere a partidelor.

Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR și Minoritățile Naționale au stabilit că îl vor susține pe fostul lider PNL Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 2025.