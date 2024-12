„Nu l-am votat pe Călin Georgescu”. Crin Antonescu a dezvăluit ce opțiuni politice a avut la alegerile din acest an

Crin Antonescu a explicat că nu l-a votat pe Călin Georgescu în alegerile prezidențiale și a detaliat opțiunile sale pentru Parlament, anunțând că va candida independent, susținut de PSD, PNL și UDMR.

Crin Antonescu, fostul președinte al Partidului Național Liberal (PNL), propus de PSD, PNL și UDMR pentru alegerile prezidențiale, a vorbit public despre alegerile de la finalul acestui an și despre candidatura sa, conform Antena 3 CNN.

Fostul lider al PNL a afirmat că a votat în diaspora, dar a specificat clar că nu l-a susținut pe Călin Georgescu: „Am votat, am votat în diaspora, sigur că da! Nu l-am votat pe Călin Georgescu”, a declarat el. În ceea ce privește votul pentru Parlament, Crin Antonescu a explicat cum a ales partidele: „La Senat am votat cu PNL-ul, dar la Cameră (Camera Deputaților – n.r.) am votat cu UDMR-ul, ca să dau un vot util. Nu aveam listă PNL, după cum ştiţi o disfuncţie birocratică, sper, a făcut să nu avem listă acolo, să nu aibă o listă PNL-ul. Celelalte partide despre care eu credeam că ar fi bine să intre în Parlament nu aveau nevoie, se punea problema, la un grad de prezenţă mare, că UDMR-ul ar putea fi la limită şi, cum eu consider UDMR-ul, fără a fi maghiar în vreun fel, o formaţiune serioasă, poate chiar cea mai serioasă, la momentul la care vorbim, în peisajul politic românesc, i-am votat.”

Fostul președinte al PNL a evitat să spună public ce candidat a susținut la alegerile prezidențiale, dar a discutat despre discuțiile pe care le-a avut în privința unei posibile candidaturi. „Primul, propriu zis dintre cei trei lideri preşedinţi ai formaţiunilor (care a sunat pentru a discuta despre candidatură – n.r.), a fost, da, Kelemen Hunor. (...) El a fost primul care m-a întrebat dacă nu vreau să revăd nişte vechi prieteni. Eram la Bruxelles. Eu, toţi aceşti ani, departe de politică, în sensul activităţii politice, altfel totdeauna am urmărit cu interes, deci eu nu am avut, până în dimineaţa zilei de 25 noiembrie ideea că s-ar putea pune această problemă în legătură cu mine”, a spus Antonescu.

Crin Antonescu a precizat că nu va candida ca reprezentant al PNL, dar nu va susține o candidatură independentă tradițională din cauza resurselor financiare și logistice limitate. „Eu voi angaja o candidatură independentă în sensul că nu voi mai fi membru al Partidului Naţional Liberal şi voi avea un raport cu aceste trei partide care va fi foarte limpede, este deja foarte limpede”, a explicat el. „Primul, propriu zis dintre cei trei lideri preşedinţi ai formaţiunilor (care a sunat pentru a discuta despre candidatură – n.r.), a fost, da, Kelemen Hunor. (...) El a fost primul care m-a întrebat dacă nu vreau să revăd nişte vechi prieteni. Eram la Bruxelles.”

În plus, Antonescu a subliniat importanța momentului politic în care se află România, afirmând: „România este la o răscruce” și explicând că a ajuns la concluzia că poate răspunde așteptărilor unei părți semnificative a electoratului român. De asemenea, a menționat că nu se va implica într-o candidatură fără șanse reale de succes: „Eu nu mă angajez în lupte politice, oricât de dificile, în care cred că nu aş avea şanse de câştig”.

În final, Crin Antonescu a afirmat că viitoarea sa candidatură este „un lucru pe deplin asumat” și a confirmat că a avut o singură întâlnire cu liderii celor trei partide (PSD, PNL, UDMR), în dimineața zilei de 22 decembrie.