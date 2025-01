Nicușor Dan, despre candidatura sa și a Elenei Lasconi la prezidențiale: „Mai avem până în 15 martie să decidem care vor fi candidaţii ”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că va analiza cu Elena Lasconi soluțiile pentru România înainte de alegerile prezidențiale.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit joi despre scenariile posibile pentru turul doi al alegerilor prezidențiale din acest an, în contextul candidaturii sale, potrivit Antena 3. El a menționat că va purta o întâlnire cu lidera USR, Elena Lasconi, pentru a discuta despre situația politică din România și despre soluțiile cele mai bune pentru țară.

„Am şi discutat cu domnia sa (Elena Lasconi – n.r.) şi am şi convenit să ne întâlnim şi am şi fixat data. Mai departe, bineînţeles că o să discutăm despre situaţia din România. Sunt convins că domnia sa, ca şi mine, este îngrijorată de situaţia pe care România o trece în momentul acesta. Sunt convins că domnia sa, ca şi mine, încearcă să găsească soluţiile cele mai bune pentru România, îşi pune întrebările pe care mi le pun şi eu. Şi ce o să iasă din întâlnirea asta nu ştiu, însă sunt convins de buna credinţă amândurora”, a spus Nicușor Dan la Antena 3.

În legătură cu o posibilă colaborare între cei doi, Nicușor Dan a subliniat că indiferent de deciziile luate, relația cu Elena Lasconi va rămâne una de încredere: „Sunt sigur că, indiferent ce se va întâmpla, o să continuăm să avem o relaţie foarte bună. (…) Avem o relaţie de încredere pe care, orice decizie pe care o vom lua în această campanie, sunt convins că o să o continuăm şi sunt, de asemenea, convins că avem maturitatea necesară să luăm decizia cea mai bună.”

Despre riscul ca, în turul doi al prezidențialelor, să ajungă doi candidați „izolaționiști”, Nicușor Dan a declarat că nu există un astfel de pericol în acest moment, subliniind că încă mai este timp pentru a decide care vor fi candidații din partea „europeană”: „Dacă sondajele ne vor spune că ne îndreptăm în direcţia asta, sunt convins că o să fim cu toţii foarte, foarte realişti.”

În ceea ce privește o eventuală retragere din cursa prezidențială pentru a nu risca un tur doi cu doi candidați suveraniști, primarul Capitalei a explicat că există timp până pe 15 martie pentru a decide care vor fi candidații din partea europeană. „Mai avem până în 15 martie să decidem care vor fi candidaţii din partea europeană”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, el a menționat că înainte de a-și anunța candidatura a realizat un sondaj, care a arătat că prezența sa în competiție nu ar crea conflicte interne în tabăra pro-europeană: „Până în 15 martie avem timpul cu toţii să analizăm, şi în urma precampaniei pe care o facem fiecare dintre noi, care este configuraţia de start în momentul în care se depun efectiv candidaturile.(…) Aşa cum era sondajul, şi aşa cum este şi acum, candidatura mea nu încurcă pe nimeni.”

În paralel, președinta USR, Elena Lasconi, a confirmat că se va întâlni cu Nicușor Dan pe 29 ianuarie pentru a discuta despre candidaturile la prezidențiale.