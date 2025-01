Nicușor Dan, despre genul masculin și feminin: „Dacă problema asta apare în societate, este rolul preşedintelui s-o medieze”

Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale, a spus că în România există un articol în Codul Civil privind numărul genurilor, făcând referire la declaraţia preşedintelui SUA, Donald Trump, conform căreia există doar două genuri: masculin şi feminin.

„În cadrul normativ din România ăsta este un articol din Codul Civil şi cred că discuţia este închisă. (...) Dacă problema asta apare în societate, este rolul preşedintelui s-o medieze cât mai bine”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

De asemenea, primarul a afirmat că au existat „exagerări” în trecut cu privire la ideea de familie, și faptul că președintele nu și-a asumat rolul de mediator în acest context.

De asemenea, acesta a reamintit că a votat la referendumul pentru familia tradițională.

„Aşa cum am declarat şi la momentul respectiv, am votat şi nu am spus cum am votat”, a afirmat Nicuşor Dan.

„Eu cred că asta este o dezbatere legitimă pe care o societate trebuie să o aibă şi cred că, cu atât politicul interferează mai puţin cu această dezbatere, cu atât mai bine. Dacă dezbaterea asta, noi ca societate vom decide să o avem, trebuie să o facem cât mai raţională cu putinţă”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

La referendumul pentru familie organizat în 2018, pe 6 și 7 octombrie, românii au fost întrebați dacă sunt de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament, în sensul că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat şi o femeie, şi nu între soţi, aşa cum este în prezent.

Potrivit BEC, numărul de voturi pentru modificarea Constituţiei, adică răspunsul „DA“, a fost de 3.461.581 de persoane, ceea ce reprezintă 91,61% din numărul participanţilor.

Deoarece prezența a fost doar de 20,96%, referendumul nu a fost validat.