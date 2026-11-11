 Nicușor Dan curtează electoratul AUR? | adevarul.ro
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Nicușor Dan curtează electoratul AUR?

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Președintele Nicușor Dan a spus că are „toată simpatia” pentru simpatizanții AUR, îi pare rău că nu a avut „mai multe ocazii de a dialoga“ cu ei, dar că „AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară”.

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Foto: Cristian Ștefănescu/DW

Președintele Nicuşor Dan și-a motivat empatia față de electoratul radical prin propriul său trecut de activist care a protestat de „sute de ori”, a dat statul în judecată „de sute de ori”, a câștigat de multe ori „și nu s-a întâmplat nimic”: „Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat de statul român. Și cred că ăsta este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR”.

Nicușor Dan îi legitimează pe alegătorii AUR și sugerează că nu sunt în locul potrivit fiindcă partidul lor e „izolaționist”, nu are un plan de țară „sustenabil”, îl susține pe Călin Georgescu, prezidențiabilul din 2024 care contestă baza militară de la Kogălniceanu și scutul antirachetă de la Deveselu: „Cum poți cu AUR la guvernare să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic când acest partid spune: Conducerea degenerată de la Bruxelles, Idiocrația de la Bruxelles, comisari sovietici sau care taie tortul care reprezintă integritatea teritorială a unui stat european”.

De ce se apropie preşedintele de electoratul AUR

Președintele încearcă să se apropie de alegătorii AUR, iar liderii partidului au înțeles pericolul și au răspuns imediat atacurilor de la Cotroceni spunând că șeful statului „ține lecții despre democrație, în timp ce românii plătesc pentru dezastrul guvernărilor pe care le apără”. Apoi, AUR a cerut  documentele în care „Fitch, Standard & Poor's sau Moody's ar fi afirmat că AUR este un pericol pentru finanțele publice”.

Nicușor Dan le-a sugerat simpatizanților AUR că și el a fost, ca ei, mereu în stradă, nemulțumit de felul în care funcționează statul și nemulțumit de partidele tradiționale. În fond, președintele are un interes propriu în apropierea de acest electorat dezamăgit de ceea ce se întâmplă în țară, fiindcă baza sa electorală e erodată de acordul cu PSD și, potrivit sondajelor, circa 8 din 10 români consideră că țara merge într-o direcție greșită (CURS, septembrie 2026, INSCOP, noiembrie 2026).

Cei care l-au votat pe Nicușor Dan sunt indignați de justiția nefuncțională și revanșardă, marca social-democraților, de procurori șefi susținuți de la Cotroceni, de felul în care președintele a boicotat guvernul Bolojan și, în cele din urmă, și de modul în care i-a interzis unui jurnalist de investigație să mai vină la conferințele de presă ale președintelui. Laurențiu Ștefănescu, președintele fundației Inițiativa Timișoara, una dintre organizațiile neguvernamentale care l-a susținut pe Nicușor Dan, a demarat un sondaj pe rețelele sociale cu întrebarea „Ați semna pentru demiterea președintelui Nicușor Dan”? Se înțelege că, în aceste condiții, președintele are nevoie de un alt tip de alegători.

Doar o reală alianță de dreapta ar putea balansa creșterea radicalilor

O eventuală alianță PNL-USR despre care vorbesc cele două formațiuni e cotată deja într-un sondaj cu 32% (INSCOP, noiembrie 2026), ceea ce înseamnă doar 3% sub AUR. Există încă mai multe piedici împotriva acestei alianțe, unele dintre ele chiar în interiorul PNL, unde dizidenții, care l-ar vrea debarcat pe Ilie Bolojan fac presiuni asupra primarilor liberali să se revolte. Bolojan încearcă să reformeze partidul, pe care Fiscul ar putea să-l execute pentru datoriile acumulate în campania din 2024 și care depășesc 20 de milioane de euro. Deocamdată susținătorii fostului premier sunt majoritari în PNL, dar numai un viitor congres ar putea arăta care e situația reală. Dacă gruparea dizidentă ar prelua frâiele, atunci în locul alianței cu USR, ar fi preferată combinația tradițională cu PSD.

Pe de altă parte, social-democrații stagnează și, potrivit sociologului Sebastian Lăzăroiu, scorul lor actual ar fi în jur de 15%, în vreme ce promisiunile despre creșterea pensiilor, ajutoare pentru persoanele vulnerabile și o nouă lege a salarizării sunt complicate în condițiile unui deficit de 150 de miliarde de lei. Fără noi taxe și cu indexările promise, ținta de deficit s-ar putea atinge doar prin tăieri administrative, ceea ce afectează direct o parte din electoratul PSD.

Din ecuația actuală, AUR e net avantajat și doar o reală alianță de dreapta ar putea balansa creșterea radicalilor. În ce parte merge Nicușor Dan în acest context? Face curte electoratului AUR și se ancorează în PSD, dar aritmetica lui ar putea să nu funcționeze.

Sabina Fati - DW

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