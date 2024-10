Nicolae Ciucă a dezvăluit că a fost membru PCR: „Nu am fost niciodată comunist. Eu nu voi minţi, nu sunt ca ei”

Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, Nicolae Ciucă, a dezvăluit luni seara că a fost membru al PCR. Fiecare ofițer al armatei române trebuia să fie membru, dar eu nu am fost niciodată comunist, a explicat Nicolae Ciucă.

Președintele PNL a participat la o dezbatere electorală organizată de Antena 3. El a fost întrebat de contracandidatul său Marcel Ciolacu, prin intermediul unui clip video, dacă a fost membru al Partidului Comunist Român.

Ciucă a spus că toți ofițerii erau nevoiți să se înscrie în partid și a spus că nu a ascuns acest lucru, sugerând că, probabil, Ciolacu se aștepta la alt răspuns. „Eu nu voi minţi niciodată, nu sunt ca ei”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofiţer al Armatei Române era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist, ca atare, până în 1989 asta a fost, pentru toţi militarii Armatei Române, pentru toţi cei care am absolvit şcoala militară”, a explicat Nicolae Ciucă.

Candidatul liberal a mai arătat că nu are nimic de ascuns.

„Nu am ce să ascund, a fost obligatoriu. Am terminat Şcoala Militară cu media 9,69, al şaselea în promoţie şi asta a fost situaţia. Dar nu am fost niciodată comunist (...) Am fost ofiţer de carieră, mi-am văzut de cariera mea şi nu îmi pare absolut deloc rău de ceea ce am făcut în carieră”, a precizat Nicolae Ciucă.