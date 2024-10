Mihai Tudose, întâlnire cu „sforarul” Viorel Hrebenciuc. Care este legătura cu declarațiile făcute de Gigi Becali

Europarlamentarul Mihai Tudose, care este președinte al Consiliului Național al PSD s-a întâlnit în urmă cu două luni cu Viorel Hrebeciuc, într-un restaurant de lângă sediul PSD.

Mihai Tudose și Viorel Hrebenciuc s-a întâlnit la sfârșitul lunii august, într-un restaurant din Capitală. Mai multe fotografii ajunse în posesia jurnaliștilor de la G4Media indică faptul că cei doi au stat la o masă a unui restaurant aflat aproape de sediul PSD.

Mihai Tudose a confirmat întâlnirea, dar a precizat ziariștilor că au fost niște discuții private, fără legătură cu activitatea de partid. În schimb, Viorel Hrebenciuc nu a făcut nici un fel de comentarii.

Întâlnirea dintre cei doi vine în contextul în care Gigi Becali a susținut zilele trecute că Viorel Hrebenciuc i-a cerut, cam în aceeași perioadă când se întâlnea cu Tudose, sprijin pentru susținerea lui George Simion, pentru ca liderul AUR să ajungă în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

„Nu am discutat cu nimeni acest lucru. Nu am vorbit despre partid. Cine își imaginează ca se pot duce voturi în altă parte, habar nu are ce e pe lumea asta. Și oricum văd ca în toate sondajele Simion e pe locul 2, credeți că am vorbit noi cu toți oamenii ca să declare că îl votează pe Simion? Toate acuzele astea ale PNL și USR sunt din ciclul Hai sa vedem cum explicăm că pierdem alegerile”, a spus Mihai Tudose jurnaliștilor de la G4Media.

Becali va candida la alegerile parlamentare pe listele AUR.

”Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Si mi-a zis: Mai nea Gigi, haide sa il bagam pe Simion in turul doi. Am zis bine, hai sa il bagam. A zis acum vreo luna jumate. (…) Hrebenciuc este prietenul meu. A ramas singurul prieten adevarat din toti, e un mare caracter. I-am zis: “Dar dupa aia in turul doi sa nu va apucati sa il atacati pe Simion. Sa ii lasam sa se bata, sa vedem cine e mai puternic”. A zis o sa il bata mar, pentru ca Ciolacu nu e politician, e si el un baiat pe acolo. Uite, iti spun eu cum il baga pe Simion in turul doi. Ai vazut ce se zice despre Geoana? Curvasaraie, amantlac, cand colo el era cu nevasta-sa. Ce fac ei? Zic „hai sa ii atacam pe toti candidatii si sa ramana numai Simion in turul doi”, a declarat Gigi Becali la Realitatea Plus.

Viorel Hrebenciuc a fost considerat eminența cenușie a PSD timp de aproape două decenii, ”sforarul” fiind negociatorul șef al partidului. Relația sa cu Gigi Becali este una veche, fiind cel care l-a împins de la spate să formeze PNG.

Fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat definitiv în 14 septembrie 2021 de Curtea de Apel Bucureşti, la trei ani de închisoare cu executare în dosarul privind licenţa Giga TV. În acelaşi dosar, au mai fost judecaţi fostul primar al municipiului Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan - condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare, fosta şefă CNA Laura Georgescu - 4 ani şi 4 luni de închisoare şi Narcisa Iorga, fost membru CNA, condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare şi la 120 de zile de muncă în folosul comunităţii la ADP Sector 2 sau sector 6. Hrebenciuc a stat în spatele gratiilor doar un an.