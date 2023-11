Mesaje de la premierul Ciolacu și liberalul Nicolae Ciucă după meciul câștigat de România împotriva Israelului

Atât premierul Marcel Ciolacu, cât și șeful liberalilor, Nicolae Ciucă, i-au felicitat pe tricolori pentru scorul de la meciul împotriva Israelului și calificarea la EURO 2024.

„Calificareee! Suntem la EURO, în sfârșit! Bravo, băieți! După ani de zile de așteptare chinuitoare, i-ați făcut din nou fericiți pe români”, a transmis premierul pe Facebook, chiar în urma meciului câștigat de naționala României. Mesajul său a fost însoțit de o poză a meciului jucat aseară.

Și fostul premier, liberalul Nicolae Ciucă a punctat momentul pe Facebook. „Victorie și calificare la EURO 2024 pentru România! După 8 ani, din nou într-un turneu final! Felicitări, băieți”, a transmis șeful PNL, alături de o poză cu tricolorii.

România a jucat cu inima la Felcsut, în Ungaria, cu calificarea la Euro 2024 pe masă. Iar după un debut de coșmar, ”tricolorii” au revenit, au egalat, au punctat pentru o victorie care ne duce la turneul final cu o etapă înainte de finalul preliminariilor. Iar marți, cu Elveția, sărbătorim calificarea dar avem și moral să forțăm locul 1 în grupă.

Gică Hagi a adus calificarea naționalei la World Cup 1994, iar la 30 de ani distanță, fiul său, Ianis a punctat pentru victoria cu 2-1 contra Israelului, succes care duce România la Euro 2024.

Naționala „tricoloră” și-a asigurat calificarea la Campionatul European din Germania după victoria cu Israel de la Felcsut, scor 2-1, meci în care Ianis Hagi a reușit să înscrie golul victoriei. Tatăl său, Gică Hagi, a transmis felicitări atât fotbaliștilor, cât și întregului staff condus de Edi Iordănescu.

„Copiii merită totul! Ei să vorbească, ei au făcut asta! Fotbaliștii României, staff-ul României… Ei merită toate felicitările, vorbiți cu ei, lăudați-i pe ei! E momentul lor. Bravo lor! Vă mulțumesc pentru felicitările pentru Ianis. Doamne ajută! Hai, România!”, a spus Gică Hagi pentru ProSport.

De partea cealaltă, Ianis a susținut că am ajuns pe merit la Euro: „Știam că trebuie să fim echilibrați, eram conștienți unde suntem. Am gestionat bine momentele din campania asta, știam că trebuie să ne ținem de plan și vine și golul. I-am strigat șui Răzvan să paseze, apoi am vrut să îi pasez lui Pușcaș. Mingea s-a întors la mine, apoi am văzut portarul că pleacă la lung și am tras pe contră”, a transmis Ianis.