Parlamentul a decis scoaterea păcănelelor din localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care scoate jocurile de noroc din localitățile cu o populație sub 15.000 de locuitori.

243 de parlamentari au votat pentru, patru s-au abținut și doi nu au votat.

"Zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat. Parlamentul a votat astăzi scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localitățile din România. Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.

Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15 mii de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!", a fost mesajul transmis de Marcel Ciolacu după vot.

Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, a afirmat că este o primă victorie împotriva industriei jocurilor de noroc și a dat asigurări că vor fi avansate și alte proiecte de lege pe această temă.

În replică, USR a acuzat Puterea că a cedat în fața industriei jocurilor de noroc.

„Astăzi, România ar fi putut scăpa de păcănele. PSD și PNL au zis însă NU. Marcel Ciolacu trebuie să explice public de ce a cedat în fața industriei păcănelelor”, a afirmat Cătălin Drulă.