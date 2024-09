Premierul României și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că faptul că este un om asumat și își asumă reformele propuse sunt atuurile care îl recomandă pentru funcția de Președinte al României.

„Care sunt calitățile mele? Sunt un om care își asuma. Mi-am asumat de exemplu mult discutata reforma a pensiilor cu bunele si relele. Vorbim de UE ca fiind un balaur sau cineva care ne pedepsește când ajungem acolo, nu e adevărat, sunt câteva zone, pensiile, politicul sa nu se mai bage de cate ori vin alegeri, reforma fiscala, sa avem un cod fiscal stabil care sa tina dezvoltarea unei țări. Ei vor ca aceste lucruri care au o influență politica, aduc voturi sau nu aduc voturi, să le scoată din sfera”, a declarat Marcel Ciolacu în cadrul unui interviu în direct pe ProTV.

În același timp, candidatul favorit pentru postul de președinte din acest moment susține că își dorește schimbare în sfera politică românească, iar această schimbare este inevitabilă odată cu ultimul mandat de președinte a lui Klaus Iohannis.

Cu toate acestea, situația este diferită comparativ cu acum câțiva ani, atunci când Klaus Iohannis a venit la guvernare.

„Vedem că contextul actual e total schimbat. Dinamica e mult mai mare. Este nevoie să luam decizii rapide, să avem o stabilitate politică, și chiar dacă atribuțiile președintelui nu sunt atât de mari în zona executivă, sunt în primul rând în ceea ce privește siguranța națională și politica externă. Mi-aș dori un președinte care să fie solidar cu guvernul, și nu neapărat cu guvernul său, cu orice guvern politic indiferent de culoarea politică”, a mai declarat șeful Executivului.

În plus, liderul Partidului Social Democrat nu se sfiește de a împărtășii cu o țară întreagă și care sunt lipsurile sale profesionale, care ar putea să îi bage bețe roate în calitate de președinte.

De asemenea, comparativ cu contracanditatul său, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu susține că este mai asumat și mai activ. Comparativ cu Mircea Geoană, premierul PSD susține că este mai adaptat zilelor noastre și politicii actuale din România.

„A făcut prea multe concesii în trecut, și a ărins o politică pe care eu n-aș fi făcut-o, mă bucur că eram la un nivel mai mic la momentul acela. Nu vorbim de un om care nu a trecut prin diferse funcții, dar ce nu am ințeles la el este faptul că are o ipocrizie pe care nu ar trebui să o aibă. Eu am ajuns în funcția de prim-ministru datorită colegilor mei din PSD și datrorită unui partid, nu ar trebui să ne fie rușine. Din trecetul meu nu îmi e rușine de nimic”, a spus Marcel Ciolacu, explicând de ce ar fi mai bun decât Mircea Geoană.

Întrebat cu ce ar fi mai bun Mircea Geoană decât el, Ciolacu a explicat faptul că fostul secretar general NATO trebuie „să dovedească” atuurile sale, deoarece a avut șansa să o facă.

Întrebat ce are mai presus comparativ cu candidata USR Elena Lasconi, Ciolacu a declarat că nu are de gând să vorbească niciodată urât despre o doamnă, „nu că mi-ar da niciodată motiv”. Însă, premierul PSD susține că este mai pregătit politic pentru această funcție comparativ cu Lasconi.

„În viață, ca să nu devi ridicol, nu trebuie să sari peste anumite etape”, a mai declarat Marcel Ciolacu, referitor la cariera politică a Elenei Lasconi.

Comparativ cu candidatul AUR, George Simion, Marcel Ciolacu a susținut că „el e agent imobiliar acum, nu vreau să îl deranjez prea mult, cred că România are nevoie de altceva”.