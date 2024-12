Într-un episod din noua campanie de comunicare lansată de Marcel Ciolacu pe TikTok, premierul vorbește despre aderarea la Schengen.

„Cum am băgat România în Schengen? Acum doi ani s-a încercat aderarea României la spațiul Schengen și Austria și Olanda s-au opus. După acel eșec, am avut o abordare diferită față de fostul guvern”, a spus Ciolacu, subliniind că Guvernul României a ales o cale diplomatică mai activă și mai deschisă pentru a depăși rezistența celor două state.

Potrivit liderului PSD, prima măsură importantă a fost stabilirea unor întâlniri la nivel înalt cu liderii europeni. „Am avut, în primul rând, o întâlnire cu cancelarul Olaf Scholz, apoi am avut o întâlnire cu primul ministru din acea vreme, Mark Rutte al Olandei și, în ultimul rând, mai multe discuții neoficiale cu cancelarul austriac Karl Nehammer”, a detaliat Ciolacu.

Un moment important în acest demers diplomatic, scos în evidență de Ciolacu, a fost o întâlnire la Washington, unde a discutat cu secretarul de stat Antony Blinken. „După o întâlnire la Washington cu secretarul de Stat Blinken, am hotărât să explicăm aderarea României la spațiul Schengen”, a spus Ciolacu. În urma acestui dialog, România a obținut sprijinul Statelor Unite, ceea ce a ajutat la crearea unei imagini favorabile țării în fața liderilor europeni.

„Anul trecut am făcut progrese mari pe partea maritimă și aeriană, iar acum se vede clar creșterea economică și dezvoltarea portului Constanța. Cei care circulă cu avioanele pot vedea cât de ușor este acum să călătorească. (..) Anul acesta am reușit să finalizăm și pe terestru, pe o înțelegere deja avută de anul trecut. Toți oamenii politici ne-am ținut de cuvânt și am avut o implicare majoră”, a subliniat președintele PSD.

Liderul PSD a subliniat în mod special implicarea primului ministru al Ungariei, Viktor Orban, în acest proces: „Trebuie să fiu foarte sincer și să menționez că implicarea primului ministru al Ungariei, Viktor Orban, a fost esențială, deoarece el prezida Consiliul European la acel moment. Toate detaliile tehnice au fost negociate de către Cătălin Predoiu, ministrul de Interne”.