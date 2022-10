Marcel Ciolacu anunță schimbări în PSD cu privire la modul de desemnare a candidatului la Președinția României

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat joi seara la Craiova că în partidul pe care-l conduce se va încheia o nouă cutumă: „Am pierdut de patru ori, înseamnă că am greșit".

Marcel Ciolacu a participat joi seara la o conferință de presă imediat după ce Claudiu Manda a fost reales președintele PSD Dolj. Întrebat ce părere are despre informațiile apărute în presă conform cărora Mircea Geoană ar fi susținut la Academia de Studii Economice din București un discurs de candidat la prezidențiale, iar Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a lăsat să se înțeleagă că nici el nu exclude o posibilă candidatură la alegerile din 2024, șeful PSD a anunțat ce modificări intenționează să facă anul viitor în interiorul partidului pe care-l conduce.

„Vreau sa fim conștienți de perioada care urmează, sa fim cu toții conectați pe perioada următoare, in aceasta criza a energiei, în criza provocată de către Rusia în atacul total incorect și ilegal asupra Ucrainei. Ce pot să vă spun cu exactitate e că eu mi-am anunțat colegii și am avut o discuție cu ei înainte de a face acest anunț. De acum s-a încheiat o cutumă în PSD. Respectiv, președintele partidului era de drept candidatul pentru funcția de președinte al României. Acest lucru trebuie sa-l decidem printr-o modificare statutară pe care o s-o facem la anul. Ca să ne încadrăm, aceste alegeri sunt la sfârșitul anului 2024. După acea modificare din Congres, automat am anunțat ca va fi o cursă a celor care doresc sa candideze pentru funcția de președinte, in interiorul partidului… respectiv vor veni în fața noastră și își vor prezenta programul…Nu o mână de oameni o să decidă cine este candidatul, ar trebui sa învățam din greșelile din trecut. Primari, viceprimari, consilieri, parlamentari vor decide care dintre cei care s-au înscris in cursă îi reprezintă cel mai bine. Prin vot. E un sistem democratic și repet: am greșit undeva. Dacă am pierdut de patru ori, înseamnă că am greșit. Și trebuie să remediem asta", a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta le-a și transmis un mesaj celor care se gândesc deja la alegerile prezidențiale.

„Dacă vreți să dau o recomandare colegilor mei și fostului președinte PSD, domnul Mircea Geoană, cu toate că nu am văzut că domnul Geoană a anunțat vreo candidatură... Cred că în momentul acesta fiecare dintre noi avem o funcție conferită de către români. Vremelnic. Cred că accentul și atenția noastră ar trebui în primul și primul rând pe funcția pentru care ne-au votat romanii. Să ne facem treaba. După ce ne achităm de această sarcină dată prin votul românilor, pe urmă să ne înscriem în alegeri pentru alte funcții. Eu așa văd. Să știți că domnul ministru Daea care este lângă mine nu este un candidat de neglijat pentru funcția de președinte al României", a mai spus Ciolacu.

Provocat, Petre Daea, ministrul Agriculturii, a intervenit:

„Las acest răspuns în conștiința mea spunând așa: lăsați-mă să fac ceea ce știu!".